Hipoteca inversa, el método desconocido en España para complementar la pensión

En una situación actual bastante marcada por la preocupación del sistema de pensiones y la duda sobre su sostenibilidad a largo plazo, la hipoteca inversa podría presentarse como un tipo de alternativa financiera para aquellas personas jubiladas que son propietarias de una vivienda y quieren obtener una cantidad de ingresos extra durante el periodo de su jubilación.

Este método, a pesar de ser bastante desconocido en España, puede llegar a ser una herramienta con bastante valor para mejorar en parte la calidad de vida de algunos pensionistas sin la necesidad de poner en venta su vivienda.

¿Qué es una hipoteca inversa?

Casi todo el mundo sabe cómo funciona una hipoteca tradicional, aquella en la que el cliente recibe un préstamo por parte del banco para comprar una vivienda o inmueble y lo devuelve con una serie de intereses en cuotas mensuales.

Según explican en el portal Law&Trends, la hipoteca inversa funciona completamente al revés, el banco o la entidad financiera que se haga cargo de la operación, paga al titular de la vivienda en este caso una cantidad periódica que puede ser mensual, trimestral o de un único pago, utilizando la propiedad del cliente como garantía.

El cliente continúa siendo propietario del inmueble o casa y puede seguir viviendo en ella permanentemente. La deuda en este caso, se liquida cuando el propietario fallece o decide vender su inmueble. En el caso de que tras el fallecimiento los herederos decidan conservar la vivienda, deberán saldar la deuda con el banco.

De no abonarse la cantidad correspondiente a la entidad bancaria procederá a ejecutar la garantía y cobrará su crédito con la venta del inmueble.

Ventajas y desventajas de la hipoteca inversa

Ventajas

-Obtendrás más dinero para complementar tu pensión : una hipoteca inversa te permitirá añadir un pequeño sueldo extra a tu pensión para tus gastos personales, viajes o mejorar tu calidad de vida

-Flexibilidad en los pagos: podrás elegir entre un pago único o por rentas periódicas.

-No perjudica a la pensión: al no estar considerado como ingreso regular, no tributa como renta y no puede reducir la cuantía de la pensión.

Inconvenientes

-Reducirás tu patrimonio: si piensas en que tus herederos se queden con tu vivienda esta no es la mejor opción, ya que el banco se quedará con tu propiedad inmobiliaria.

-El banco no otorgará hipoteca inversa a todos los interesados: su prioridad al conceder estos préstamos dependerá del perfil del solicitante. El banco escogerá antes aquellas operaciones que considere como las más útiles para la economía.

-Las cuotas no son muy altas: no cobrarás una cantidad de dinero significante, por lo que deberás combinar estos ingresos con los de tu jubilación.

¿Cómo solicitar la hipoteca inversa?

Para conseguir solicitar una hipoteca inversa se necesita cumplir una serie de requisitos que pueden cambiar en función de la entidad que ofrezca este tipo de servicios.

-Edad mínima 65 años: la persona que solicite este tipo de servicio deberá tener al menos 65 años, aunque en algunos casos puede variar.

-Ser propietario de la vivienda: La propiedad deberá estar totalmente pagada y libre de cualquier carga.

-Valoración del inmueble: La entidad evaluará el valor de la vivienda, que determinará la cantidad a prestar (entre el 30% y el 50% de valor de tasación).

-Seguro de vida y de hogar: algunas entidades bancarias te piden contratar un seguro para que pueda cubrir posibles daños o impagos.

