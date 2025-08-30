La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

Gisèle Pelicot se convirtió hace un año en una heroína del feminismo. La valentía y la entereza que mostró durante el juicio a su exmarido ... Dominique, y a los otros 50 hombres desconocidos que la violaron mientras estaba drogada y adormecida, comportaron que se hiciera mundialmente conocida. Pero como cualquier ser humano ensalzado como un ejemplo, esta jubilada francesa, de 72 años, no es perfecta y tiene su parte sombría. Cuando faltan pocos días para el aniversario del inicio de ese macro-juicio, su hija Caroline Darian ha criticado con dureza a su madre en una entrevista para The Telegraph.

«Mi madre fue catapultada y se convirtió en un símbolo. Durante ese tiempo, nosotros —se refiere a ella y sus dos hermanos— estuvimos de rodillas y destrozados, con tantas preguntas sin respuesta. Nos hemos quedado solos, sin padre ni madre», asegura Darian, de 46 años, en las páginas del diario británico. «Mi madre no es ningún icono, según mi punto de vista», añade la autora del libro Y dejé de llamarte papá y del más reciente Pour que l'on se souvienne, que no ha sido traducido al castellano.

La hija de los Pelicot no solo rompió su relación con su padre en 2020, cuando la policía descubrió los cerca de 4.000 vídeos de las agresiones sexuales sobre Gisèle, sino que también ha dejado de hablarse con su madre. «Me soltó la mano en la sala de audiencias (…), me abandonó», afirma Caroline sobre unas tensiones que se hicieron palpables el pasado otoño durante el juicio en Aviñón, en el sudeste del territorio galo. Y se acentuaron después de que la corte condenara a finales de diciembre a Dominique con 20 años de prisión —el castigo máximo por un delito sexual en Francia— y al resto de los acusados a unas penas que oscilaron entre 15 y 3 años entre rejas.

«Me dijo que dejara de dar el espectáculo»

Darian reprocha, en concreto, a su madre que no comparta su convicción de que su padre también la violó. Entre los miles de archivos gráficos de Dominique Pelicot, hallaron una foto de su hija durmiendo y en que estaba prácticamente desnuda, solo llevaba unas bragas que no eran suyas. Por ese motivo, cree que también fue una de las víctimas de los métodos perversos de su progenitor. Aunque no lo juzgaron por esa presunta agresión sexual sobre su hija, algunos de los momentos más tensos durante el juicio se debieron a esos supuestos hechos. Y ella presentó en marzo una denuncia por ello.

No obstante, Dominique, quien sí reconoció las otras violaciones, siempre ha negado haber abusado de su hija y Gisèle parece creerlo. «Me dijo que era incapaz de cometer un acto como ese», explicó a The Telegraph. «Durante cuatro años, acompañé a mi madre en todos lados. La apoyé sin juzgarla, y eso que no siempre era fácil para mí, porque no quería escuchar lo que le decía sobre Dominique. Pero ella tenía que ayudarme durante el juicio», añadió.

En la sala de audiencias, sin embargo, sucedió todo lo contrario y tuvieron una serie de discusiones que degradaron de manera considerable los vínculos entre madre e hija. «¿Sabéis lo que me dijo varias veces durante el juicio? Que dejara de dar el espectáculo», comenta en la entrevista. Un año después, la ruptura parece irremediable.