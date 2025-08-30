La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

Caroline Darian explica en una entrevista para 'The Telegraph' su ruptura con Gisèle durante el juicio a su padre Dominique Pelicot, condenado por haber violado y ofrecido a su esposa a más de 50 hombres

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:09

Gisèle Pelicot se convirtió hace un año en una heroína del feminismo. La valentía y la entereza que mostró durante el juicio a su exmarido ... Dominique, y a los otros 50 hombres desconocidos que la violaron mientras estaba drogada y adormecida, comportaron que se hiciera mundialmente conocida. Pero como cualquier ser humano ensalzado como un ejemplo, esta jubilada francesa, de 72 años, no es perfecta y tiene su parte sombría. Cuando faltan pocos días para el aniversario del inicio de ese macro-juicio, su hija Caroline Darian ha criticado con dureza a su madre en una entrevista para The Telegraph.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan retraso del desarrollo cerebral en niños expuestos al covid durante el embarazo
  2. 2 Detenido en Francia un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  3. 3

    Recta final para la estación del AVE en Murcia: estará concluida este año y entrará en servicio en 2026
  4. 4 Adif da el último empujón a la estación de Murcia y al soterramiento
  5. 5 Reabren el túnel de Ronda Norte en Murcia tras cerrarlo por la inundación de un carril
  6. 6

    El consejero Pedreño confirma la contaminación cruzada como origen de la salmonelosis en el Cavanna de La Manga
  7. 7 Desmantelado un narcopiso de gran actividad en Murcia
  8. 8

    Así se preparan los bomberos forestales de la Región de Murcia para los incendios: más de 250 al pie del cañón todo el año
  9. 9 Detenido tras robar y lanzar un perro a un menor en Cieza
  10. 10

    Otro trámite superado para ampliar la protección de la Fábrica del Salitre de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»