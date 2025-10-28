La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Emmanuel y Brigitte Macron. EP

La hija de Brigitte Macron asegura que el ciberacoso sexista ha pasado factura a su madre

«Realmente he visto un cambio y un deterioro en sus condiciones de vida«, ha declarado Tiphaine Auzière en la segunda jornada del juicio

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Martes, 28 de octubre 2025, 18:09

Comenta

Tiphaine Auzière, hija de la primera dama francesa Brigitte Macron, ha asegurado ante la Justicia francesa que el ciberacoso sexista del que ha sido víctima ... su madre le ha pasado factura. «Realmente he visto un cambio y un deterioro en sus condiciones de vida. Se ve obligada a prestar atención a la elección de la vestimenta, a las posturas, porque sabe perfectamente que su imagen puede ser utilizada y tergiversada al servicio de mentiras y teorías falaces sobre su identidad y su probidad», ha detallado.

