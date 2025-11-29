La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El grafitero argentino Francisco Bosoletti restauró en 207 el mural más famoso dedicado al 'Pibe de Oro'. Félix Morquecho

El gol póstumo de Maradona

Crece el turismo en Nápoles ·

Tras la muerte hace cinco años del astro argentino, millones de personas visitan la plaza donde se le venera como a un dios

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:08

«Hemos venido aquí a rezar. ¡Vamos chicos, por Maradona!» La emoción de los adolescentes, provenientes del norte de Italia y disfrutando de un viaje ... de estudios por Nápoles, explota cuando llegan a una plazoleta situada en medio de los Quartieri Spagnoli, un barrio del centro de esta ciudad del sur de Italia donde, hasta hace pocos años, pocos turistas se atrevían a aventurarse debido a sus elevados niveles de delincuencia. La muerte del futbolista Diego Armando Maradona hace cinco años lo cambió todo: hoy este lugar se ha convertido en un destino ineludible para el turismo gracias al mural del 'Pelusa' que luce en uno de los edificios de viviendas que se asoman a esta plazoleta, de propiedad privada y que se utilizaba antes como garaje.

