La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La directora de Protección Civil, Virginia Barcones. EFE

El Gobierno da por terminada la oleada de incendios

Protección Civil cifra en más de 300.000 las hectáreas quemadas por 93 fuegos que han dejado también cuatro fallecidos

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:39

El Gobierno ha dado este domingo por terminada la ola de incendios que ha afectado principalmente al noroeste de la península durante agosto. «Este trágico ... episodio de la historia de nuestro país de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país ha finalizado», ha señalado la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, que ha estimado las hectáreas quemadas en 300.000 hectáreas quemadas a falta de nuevas actualizaciones por parte de las comunidades autónomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  2. 2 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  5. 5

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  6. 6 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  7. 7

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
  9. 9 Cinco heridos tras chocar dos coches en una calle de Santiago de La Ribera
  10. 10

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno da por terminada la oleada de incendios

El Gobierno da por terminada la oleada de incendios