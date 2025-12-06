La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al menos dos colegios europeos han tenido que dejar de utilizar sus patios de recreo por las denuncias por ruido. AFP

Francia se rebela contra las zonas vetadas a menores: 'No sin mis niños'

Rearme demográfico ·

Preocupado por la caída de la natalidad, el Gobierno ya ha expresado su voluntad de prohibir este tipo de ofertas en el territorio galo, aunque aún son incipientes

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:13

Comenta

Otra nueva tendencia que se encuentra en pleno auge en Asia Oriental ha acabado por irrumpir con fuerza en Europa en los últimos años. Se ... trata de las 'no kids zones' ('zonas sin niños'), que ya se han consolidado en Corea del Sur, donde se contabilizan más de 600 lugares -incluidas algunas bibliotecas- donde está prohibida la presencia de menores de edad, según un mapa elaborado por internautas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero
  2. 2 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  3. 3 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  4. 4 La dificultad para dar clase y las faltas de respeto de niños y padres, principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la Región de Murcia
  5. 5 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 5 de diciembre de 2025
  6. 6 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Almería
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025
  8. 8

    Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao
  9. 9

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  10. 10

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Francia se rebela contra las zonas vetadas a menores: 'No sin mis niños'

Francia se rebela contra las zonas vetadas a menores: &#039;No sin mis niños&#039;