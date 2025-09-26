Evacuados dos pueblos de Guadalajara por un incendio forestal incontrolado desde hace casi una semana El fuego, iniciado el pasado domingo, afecta a una zona de difícil acceso limítrofe con Madrid y Castilla y León

J. M. L. Guadalajara Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:33 Comenta Compartir

El incendio forestal que desde el pasado domingo afecta a la Sierra de Ayllón, en Guadalajara, sigue descontrolado y este viernes se complicaron las labores de control y extinción. La situación llegó a tal límite que el Centro de Coordinación Operativa Provincial (CECOP) decidió elevar a nivel 2 la emergencia de este incendio surgido en la localidad de Peñalba de la Sierra por un rayo, según la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Las llamas han arrasado ya más de 1.300 hectáreas porque «el incendio ha avanzado más de lo que se esperaba, está entrando en zonas complicadas y ha empeorado como consecuencia de un cambio en la dirección del viento», indicó este viernes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que también informó de la evacuación de las localidades guadalajareñas de Peñalba de la Sierra y Cabida. «Se ha lanzado un ES-ALERT para alertar a la población y que tenga en todo momento la información necesaria para saber cómo actuar», añadió la consejera castellano-manchega.

Una carretera de la comarca y un camino forestal también están cortados al tráfico debido a este incendio muy próximo a las comunidades de Madrid y Castilla y León para cuyo control se ha pedido la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La lucha contra este incendio está siendo muy complicada porque es una zona muy abrupta -hay paredes de 90 grados en vertical- a la que sólo tienen acceso relativamente fácil los medios aéreos. Por ello, se ha decidido el uso técnico del fuego como herramienta para hacer cortafuegos especiales y evitar que se siga extendiendo.

Críticas a la gestión del incendio

Desde hace días, a los medios de los que dispone la Junta de Castilla-La Mancha se han sumado efectivos del Ministerio de Transición Ecológica, de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, una circunstancia que demuestra, según algunos sindicatos de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) y el PP de esta comunidad, que la gestión de este fuego ha sido «bochornosa e irresponsable», según denunció este viernes Nacho Redondo, diputado autonómico del PP cuyo partido ha exigido responsabilidades políticas.

Estas críticas también se centran en la posible tardanza a la hora de intervenir en las primeras horas del fuego y en la reducción de los operativos de la lucha contra el fuego una vez desactivados varios retenes días antes. En este sentido, según el sindicato CSIF, «los medios se han ido desmantelando progresivamente y, si antes la campaña de extinción era de 112 días desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre como mínimo, ahora esta misma campaña se ha reducido a 96 en el mejor de los casos con unidades con menos de cuatro componentes, temporalidad de contratos y escasa formación».