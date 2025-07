La estafa en comercios que engaña a los detectores de billetes falsos: «Muy fuerte» Una murciana ha explicado que el rotulador amarillo no funciona en estos casos

Las estafas están a la orden del día. Aunque los engaños que se cometen por internet son los que más proliferan, no hay que perder de vista aquellos que ocurren en persona. En estos casos, los implicados buscan situaciones en las que pueden generar un vínculo de confianza rápidamente para que la otra persona no sospeche y caiga en la trampa. Uno de los timos en comercios que ha vuelto a circular es el del 'hurto mágico', que consiste en confundir al trabajador para recibir más dinero del que le corresponde en el cambio.

Los delincuentes suelen jugar a despistar a la víctima para que se quede bloqueada por los nervios y no pueda reaccionar a tiempo. Entre las prácticas más recurrentes está la de introducir billetes falsos o monedas de otras divisas. Esto último le ocurrió a una murciana, que alertó en sus redes sociales que un cliente le pagó con monedas de dos eslotis polacos haciéndolas pasar por las de un euro. Sin embargo, su valor está muy por debajo, ya que equivale aproximadamente a 47 céntimos.

Otra estafa que pasa desapercibida

La farmacéutica murciana Noelia Bermejo, más conocida en Instagram como '@its.noeliafarma', ha compartido en su perfil un timo que sufrió el año pasado y que la llevó a buscar otros métodos para verificar billetes. En el vídeo, la joven advierte de que el clásico rotulador amarillo que permite comprobar si el dinero es legal no siempre es efectivo: «Esto no solía fallar, tú se lo pasas a un papel que no es verdadero y se tiñe».

Sin embargo, muestra cómo, al pasar el rotulador sobre el billete que un cliente le entregó, este no se mancha ni deja señal alguna. Es el detector automático el que finalmente revela que el dinero es falso. «Muy fuerte», expresa indignada la profesional, que ha sufrido ya distintas estafas en el negocio. Para evitar caer en el engaño, aconseja no utilizar la tinta como método y priorizar el uso de una máquina.

El motivo por el que esta técnica que se ha venido utilizando durante muchos años en los comercios está fallando es que los expertos en falsificaciones han perfeccionado sus procedimientos. Estos marcadores funcionan gracias a una reacción química que se provoca con el almidón que está presente en el papel común. A diferencia de un folio normal, el material que se utiliza en la fabricación de billetes no tiene almidón, por lo que el bolígrafo no actúa. La Policía Nacional explica que los delincuentes incluyen determinadas sustancias que provocan una respuesta similar a un billete legítimo cuando se pasa el marcador. Por ello, es conveniente recurrir a otras fórmulas.

