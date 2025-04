Una estadounidense alucina con la reacción de los españoles ante el apagón: «España es diferente»

LA VERDAD Martes, 29 de abril 2025, 17:28 Comenta Compartir

El gran apagón, el nombre con el que ya se conoce al corte de suministro eléctrico que afectó este lunes a España y Portugal, ha dejado muchas imágenes de cómo los ciudadanos trataron de paliar los inconvenientes de no tener luz. Algunos optaron por comer embutido, mientras que otros cedieron sus radios analógicas para que los vecinos pudieran escuchar las noticias, y otros cocinaron para aquellos que quedaron atrapados en trenes.

Los españoles dieron una lección de civismo y de cómo tomarse con naturalidad y sin aspavientos una situación grave pero transitoria. Y precisamente eso es lo que ha sorprendido a algunos extranjeros que viven en el país. Es el caso de Emily San José, creadora de contenido estadounidense que desde hace años reside en el país, y que vivió el apagón desde su casa en Madrid.

«Mi marido me dijo que tuve una reacción muy americana, porque nos somos muy catastrofistas», reconoce en un vídeo subido el lunes por la noche, al tiempo que asegura que el apagón le pilló sin radio analógica ni cargadores de baterías. Algo a lo que le puso remedio nada más volver el suministro, ya que compró los productos básicos para una emergencia. Además, explica que empezó a plantearse si llenar la bañera de agua, por si se perdía también el suministro hídrico, «mientras que daba vueltas como una gallina».

Sin embargo, una vez transcurridas 24 horas desde el corte eléctrico, Emily se confiesa encantada de la reacción de la gran mayoría de los españoles ante esta situación inesperada. «Nos hemos despertado sin noticias de tiendas saqueadas, ni personas que hayan sufrido robos o daños ni actos de violencia. Nada, porque España es diferente», relata en un vídeo.

La creadora de contenido estadounidense muestra las decenas de vídeos con gente bailando en las calles al son de instrumentos, tomando cervezas en las plazas y parques junto a niños correteando. «Y todo ello en momentos de pánico, momentos estresantes porque no sabíamos qué estaba pasando o qué lo estaba causando».

Por ello, Emily no duda en soltar un 'olé' a este país, por saber reaccionar de la mejor manera a esta casuística. Estas imágenes muestran «la verdadera naturaleza de los españoles». Por último, la estadounidense recuerda que, cuando pasa algo grave en España, la gente se apoya la una a la otra. «And I just love it so much», sentencia.

Ahora llega el tiempo de la búsqueda de la causa de este apagón y las posibles reclamaciones ante desperfectos, pero, mientras, España vivió el apagón como mejor sabe: disfrutando el momento.

