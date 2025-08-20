El error que puedes cometer al comprar un billete de avión y que puede dejarte en tierra Un simple despiste puede arruinar por completo tu viaje

Ana de Dios Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:50 Comenta Compartir

Cuando organizamos un viaje, lo último que se nos pasa por la mente es que algo pueda convertir esa escapada ideal en una pesadilla. Sin embargo, que no queramos pensarlo no significa que no pueda ocurrir. Por ejemplo, podríamos ser víctimas del 'overbooking' o perder nuestro equipaje. Sin duda, estos son los casos que más suelen preocupar, pero también existe la posibilidad de que un simple despiste, como olvidar el DNI o el pasaporte en casa, o cometer errores en los datos del billete, nos cause más de un dolor de cabeza.

Aunque cueste creerlo, un error ortográfico puede desmoronar nuestros planes como un castillo de naipes. A veces, por las prisas, es posible que introduzcamos mal nuestro nombre o el número del documento de identidad al comprar el billete.

¿Qué puede pasar si cometemos un error?

Aunque parezca exagerado, las aerolíneas están en su derecho de negarte el embarque si el nombre del billete no coincide exactamente con tu documentación oficial, según señala la página web reclamacionesdevuelos.com.

Esto se debe a las estrictas normas de seguridad: las compañías aéreas son responsables de verificar la identidad de los pasajeros, y si los datos del billete no coinciden con los del DNI o pasaporte, podrían enfrentarse a consecuencias legales. Así, un error que para ti puede parecer insignificante, como una letra cambiada o una tilde mal puesta, puede considerarse una discrepancia suficiente para impedirte subir al avión.

Para evitar problemas, los datos del billete deben coincidir exactamente con los del documento oficial: nombre y apellidos, en el mismo orden y sin alteraciones.

¿Se puede cambiar el nombre del billete?

Afortunadamente, si detectas un error, no todo está perdido. Algunas aerolíneas permiten corregir errores menores de forma gratuita. Cambios como una letra de más, una tilde incorrecta o invertir el orden del nombre y los apellidos suelen solucionarse sin coste si se contacta rápidamente con el servicio de atención al cliente.

Sin embargo, si se trata de un cambio completo de nombre ,por ejemplo, porque el billete fue emitido a nombre de otra persona, la situación se complica. Muchas compañías consideran esto una transferencia de billete y cobran por ello. En algunos casos, el coste es razonable; en otros, puede superar incluso el precio de un nuevo pasaje. Además, no todas permiten el cambio de titularidad, lo que limita tus opciones si cometiste un error grave.

¿Y si descubro el error el mismo día del vuelo?

En ese caso, todo dependerá de la política de la aerolínea y del criterio del personal de embarque. Si el error es leve y puedes demostrar tu identidad con otros documentos, como la tarjeta de embarque, el DNI o el justificante de compra podrías tener suerte y subir al avión sin problema

De hecho, en ocasiones, algunos pasajeros han podido embarcar tras firmar una declaración de responsabilidad, pero esto no es obligatorio para la aerolínea. Por eso, lo más recomendable es revisar tus datos con antelación y corregir cualquier error cuanto antes, señalan.

Temas

Aviación