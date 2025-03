El empresario José Elías estalla contra el dinero negro: «Nos están robando a todos»

LV Lunes, 31 de marzo 2025, 11:46 | Actualizado 11:54h. Comenta Compartir

El empresario José Elías Navarro, dueño de la energética Audax Renovables y de la empresa de congelados La Sirena, utiliza habitualmente su podcast y las redes sociales para reflexionar sobre emprendimiento y finanzas. En esta ocasión, el multimillonario quiso poner el foco en dos temas muy cuestionados por la sociedad: el trabajo y los pagos en negro, es decir, sin estar dado de alta en la Seguridad Social y sin declarar y las paguitas, forma peyorativa de llamar a las ayudas que perciben determinadas personas.

En este contexto, José Elías Navarro planteó una situación que había visto en un 'reel' de Instagram en el que una mujer se estaba quejando de cómo había puesto a vender un piso y un hombre había acudido a comprarlo. Sin embargo, el interesado le comentó que él trabajaba en la obra, pero sin estar dado de alta en la Seguridad Social, y le pidió pagarlo en negro, es decir, sin declarar, para no perder la ayuda que estaba percibiendo. La mujer, tras enfrentarse a esta situación, sintió que el trabajador la estaba «vacilando», ya que ella «sí estaba pagando impuestos», según narró José.

El multimillonario no quiso desaprovechar la oportunidad de dar su opinión: «Yo creo que tenemos que coger conciencia de que ese tío nos está robando a todos». Además, su crítica no quedó ahí, sino que el multimillonario admitió que a él no le gustaría conocer a personas que estén en esta situación o «cometiendo fraudes con el paro o con las vacaciones». Desde su punto de vista, las personas que se encuentran bajo estas circunstancias «nos están robando» y son «unas sinvergüenzas».

El empresario, protagonista de la famosa lista Forbes y con participación en compañías de energías renovables, sanitarias o incluso de telecomunicaciones, también criticó cómo «hace 15 años, si esto hubiera pasado, nadie se hubiera puesto colorado», haciendo referencia a que hubiera «dado igual», pero, por ejemplo, si pasará en Suiza «nadie diría una palabra al respecto» porque les daría «vergüenza» y en España, cuando pasaba, es «como que eras el 'espabilao'».

En redes sociales, las palabras del empresario no tardaron en recibir tanto críticas negativas como positivas. Existen usuarios que afirman que José habla «con el idioma de la verdad», mientras que otros muestran su descontento: «A mí esas personas me parecen héroes». «El dinero en negro es libertad, si no hubiese tanto robo con tanto impuesto no pasaría», comentó otro.