Los emoticonos que todo murciano querría enviar: «Deberían existir en Whatsapp»

L. Guillén Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:17

El creador de contenido @faltanemojis reivindica que «España es icónica» en su biografía de Instagram, con su contenido quiere animar a Apple a crear nuevos emoticonos relacionados con las tradiciones y cultura popular de cada comunidad autónoma del país. Además, también crea emoticonos sobre infinidad de temas: razas de gatos, la típica sobremesa española, chuches, jugadores de la Liga...

En sus últimas publicaciones tiene recopilaciones de emojis de Aragón, con emoticonos sobre la comida típica del lugar, el Parque Nacional de Ordesa o el cachirulo. También, pudo retratar a través de estos pequeños símbolos los singularidades que identifican Navarra: pimientos de piquillo, un muñeco vestido de San Fermín, el calimocho o el chupinazo.

Justo coincidiendo con el inicio de la Feria de Septiembre, en su última publicación se pueden observar todos los emoticonos que cualquier murciano querría utilizar en su día a día. A través de 19 representaciones, este creador de contenido ha resumido el folclore y la gastronomía de Murcia. Comienza representando la bandera de la Región de Murcia. Los siguientes emoticonos resumen la gastronomía murciana: la marinera, el pastel de carne, el caldero, michirones, zarangollo, el paparajote. Posteriormente, a través de sus dibujos, plasma la costa de la Región: Una estampa del faro de Cabo de Palos o la laguna del Mar Menor. Relacionado con el folclore murciano representa el Bando de la Huerta, la quema de al sardina, la típicas barracas de la Huerta y los Mayos de Alhama. Finalmente, como alto representante de la Región de Murcia, el creador de contenido termina esta serie con Carlos Alcaraz.