Eclipse lunar de septiembre: cuándo se podrá ver la luna de sangre desde la Región de Murcia Este será el último eclipse del año visible desde España

El 7 de septiembre está marcado en rojo en el calendario de aquellos que disfrutan de los eventos astronómicos. Y es que durante esa noche será posible observar en el cielo un eclipse total de Luna. Según señala el Instituto Geográfico Nacional (IGN), este fenómeno, en su fase de totalidad, será visible en Asia, Oceanía, la Antártida y gran parte de Europa y África, por lo que en España también podremos disfrutar de él.

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de modo que la Luna pasa a través de la sombra de la Tierra. En el caso de los eclipses lunares totales, todo el disco lunar se adentra en la parte más oscura de esa sombra, llamada umbra. Cuando el satélite queda completamente eclipsado adquiere un color rojizo característico, producto de la dispersión de la luz refractada por la atmósfera terrestre.

A lo largo de un año, explican desde el IGN, se producen entre 4 y 7 eclipses, tanto de Sol como de Luna. Lo habitual es que un eclipse solar y uno lunar vayan acompañados, es decir, que uno tenga lugar media lunación después del otro. Por ello, cada año se registran al menos dos eclipses solares y dos lunares.

¿A qué hora será visible el eclipse?

Durante la noche del domingo 7 de septiembre de 2025 podrá observarse el eclipse total de Luna desde gran parte del mundo, y en España será visible como total, salvo en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias, donde el orto lunar se producirá justo después de la totalidad.

En el extremo más occidental de Galicia y en Canarias, el eclipse total habrá finalizado antes de la salida de la Luna, siendo únicamente visible el final de la fase parcial. En cambio, en el resto de la península, Baleares, Ceuta y Melilla, la Luna aparecerá ya completamente eclipsada, por lo que se observará el final de la fase total, pero no su inicio. Durante el eclipse, la Luna no quedará completamente oscura, sino que adoptará un tono rojizo, resultado de la refracción de la luz solar en la atmósfera.

Según informa El Tiempo.es, el eclipse tendrá una duración total de 83 minutos, lo que lo convierte en «uno de los más largos de la década». La fase de totalidad comenzará a las 19:31, alcanzará su máximo a las 20:12 y finalizará a las 20:53.

Además, aquellos que deseen contemplarlo tienen la suerte de que la observación del eclipse podrá realizarse a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial.

