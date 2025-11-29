Dominique Pelicot busca editorial

Uno de los peores delincuentes sexuales en Francia quiere que su nombre aparezca en las portadas de los libros que se venden en quioscos y ... librerías. Dominique Pelicot, que violó decenas de veces a su exmujer Gisèle tras haberla drogado y adormecido y reclutó a más de 80 hombres para que hicieran lo mismo, busca una editorial para publicar un libro escrito en la prisión, según ha revelado la emisora de radio France Inter. 'Las confesiones de Dominique Pelicot escritas desde su celda', así se titula esta obra que incluye poemas, relatos de ficción y otros escritos autobiográficos.

Pelicot, de 73 años y que fue condenado en diciembre de 2024 a 20 años de prisión –la pena máxima en Francia por un delito sexual–, aún no ha encontrado ninguna editorial interesada en publicarlo. Su abogada Béatrice Zavarro dio el manuscrito al periodista Denis Demonpion, quien está buscando la empresa que asuma el riesgo de publicar a este delincuente sexual XXL. «Ha escrito novelas, muchos poemas y su biografía (…). Tiene ganas de que lo lean y de dar a conocer su trayectoria y versión de los hechos», ha explicado Zavarro a la cadena BFM TV.

Según su abogada, Pelicot se dedicó a escribir durante su encarcelamiento «para evadirse y abstraerse del yugo carcelario». «Lo hizo con una lógica terapéutica», añadió la letrada en declaraciones a France Inter, la emisora más escuchada en el país vecino. Ha negado, además, que esta eventual publicación forme parte de la estrategia de defensa en los dos casos por los que podrían juzgar en el futuro al «monstruo de Mazan»: la presunta violación y asesinato de Sophie Narme en 1991 y la agresión sexual a una joven agente inmobiliaria en 1999. Tras su detención en septiembre de 2020 por grabar a mujeres debajo de las faldas en un supermercado, Dominique ha pasado más de cinco años en la cárcel.

El libro de Gisele, en febrero

La enorme repercusión mediática del juicio por el caso Pelicot en el otoño del año pasado comportó que Dominique se convirtiera en uno de los agresores sexuales más conocidos en el mundo, junto con el estadounidense Jeffrey Epstein. También erigió a Gisèle Pelicot en un símbolo feminista. Desde la celebración de ese proceso judicial en Aviñón (sudeste de Francia), se han publicado numerosos libros sobre ese impactante 'affaire'.

Caroline Darian, uno de los tres hijos que tuvieron Gisèle y Dominique, publicó en 2022 el libro 'Y dejé de llamarte papá' –traducido a principios de este año al castellano– y 'Pour que l'on se souvienne' (Para que lo recordemos) la pasada primavera. Gisèle Pelicot dará su propia versión de los hechos en una obra que llegará a las librerías en febrero del año que viene. Aparte de traducirse en varios idiomas, podría contar con una adaptación cinematográfica. Tras un pulso con Netflix, la productora estadounidense HBO adquirió los derechos.