La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los mossos detuvieron al agresor en una gasolinera de Manresa. R. C.

Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa

La víctima, que cayó sobre unos contenedores que amortiguaron el impacto, se encuentra hospitalizada, aunque fuera de peligro

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:09

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a un hombre de 35 años que presuntamente agredió con arma blanca y arrojó por la ventana a ... su mujer en Manresa (Barcelona). El individuo tenía una orden de alejamiento de la víctima. La mujer resultó herida grave y se encuentra hospitalizada, aunque fuera de peligro, según han informado este domingo fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  2. 2 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  3. 3 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  4. 4 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  5. 5

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  6. 6 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  7. 7

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»
  8. 8

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
  10. 10 Cinco heridos tras chocar dos coches en una calle de Santiago de La Ribera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa

Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa