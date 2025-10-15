La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Abenójar. C. P. S.

Detenido un hombre en Ciudad Real por matar a su hermano durante una discusión

La madre de ambos fue quien encontró el cadáver tras regresar de un viaje

J.M.L.

Ciudad Real

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:28

Comenta

La Guardia Civil detuvo este miércoles en Ciudad Real a un hombre de 50 años como presunto autor de la violenta muerte de su hermano, de 31, en la vivienda donde ambos residían en Abenójar (Ciudad Real). Fue la madre de ambos quien halló el cadáver en una habitación de la casa unifamiliar, situada en la calle de El Pilar de esta localidad de la comarca del Campo de Calatrava cuando regresaba a su domicilio después de haber pasado unos días fuera con una de sus hijas.

El fratricidio ocurrió a raíz de una pelea entre los dos hermanos que acabó trágicamente cuando uno de ellos agredió al otro con un arma blanca. Horas más tarde, cuando la madre encontró el cuerpo sin vida de su hijo, avisó a la Guardia Civil a la que informó de la ausencia del otro hijo.

Las investigaciones de los agentes permitieron dar con su paradero horas más tarde en una cafetería de la capital ciudadrealeña donde ha sido detenido como presunto autor del crimen. El suceso ha conmocionado a la pequeña población de Abenójar, de 1.300 habitantes, donde el fallecido y su hermano son muy conocidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  2. 2 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  5. 5 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  6. 6 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  7. 7 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  8. 8

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  9. 9

    Las multas por consumir porros y cocaína en las calles de la Región de Murcia se disparan en solo dos años
  10. 10

    Ábalos esquiva por el momento la cárcel pese a negarse a declarar ante el Supremo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido un hombre en Ciudad Real por matar a su hermano durante una discusión

Detenido un hombre en Ciudad Real por matar a su hermano durante una discusión