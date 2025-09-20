La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fernando Belzunce, durante la entrevista. Óscar Chamorro

Fernando Belzunce | Periodista

«Desinformación es también que la verdad no nos importe»

Un centenar de periodistas, incluidos premios Nobel y Pulitzer, han conversado con el director editorial de Vocento para un libro en el que definen los retos mayores de los medios de comunicación de hoy

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:05

Fernando Belzunce (Pamplona, 1976) estudió Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca y cursó el Máster de Periodismo Multimedia de 'El Correo' y la Universidad ... del País Vasco. Tiempo después realizó también un posgrado de alta dirección en el IESE. Hoy es director general editorial de Vocento y por razones profesionales conoce a muchos de los periodistas más relevantes del planeta. Antes fue reportero y experimentó de primera mano los inicios del periodismo en internet como parte de una carrera muy ligada a la transformación digital. Del oficio, sus problemas y sus retos, en un contexto marcado por la agitación política y tecnológica global, ha hablado con más de cien periodistas de diversos países, incluidos premios Nobel y Pulitzer. Con todo ese material ha elaborado durante tres años 'Periodistas en tiempos de oscuridad' (Ed. Ariel).

