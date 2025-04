Cómo desactivar el círculo azul y las búsquedas de Meta AI en WhatsApp

J. F. Lunes, 7 de abril 2025, 18:44 Compartir

La inteligencia artificial va dando pasos agigantados y cada vez más rápidos. Desde la irrupción de ChatGPT hace aproximadamente dos años, que provocó que este nuevo tipo de tecnología saltase a la fama y fuese conocida por todos hasta el día de hoy, la IA no deja de sorprender.

El último en sumarse a la fiesta ha sido la aplicacción de mensajería instantánea WhatsApp, con su Meta AI. La última actualización de esta app incluye la inteligencia artificial por defecto en su muro principal, algo que sorprendió a muchos de sus usuarios.

Ahora, cuando se abre la app te aparece arriba una barra de búsquedas, igual a la que había en la anterior versión, pero con la diferencia de que puedes hacerle preguntas a Meta AI. Además, en la esquina inferior izquierda, junto al icono que te permite abrir otra conversación, aparece un círculo sobre fondo blanco, que si pinchas, podrás abrir una conversación con la inteligencia artificial como si fuera un contacto de tu teléfono.

Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp

WhatsApp ha instalado su IA sin dar ningún tipo de oportunidad a sus usuarios de decidir si están de acuerdo con su incorporación. Pero te guste o no, no puedes desactivarla. La empresa liderada por Mark Zuckerberg no incluye la opción de quitar Meta AI de su aplicación de mensajería. Así que, la única manera de no usarla, es ignorando su existencia. Esto conlleva tener algo de delicadeza y de cuidado por parte de las personas que la utilizan.

En el momento de usar WhatsApp esta inteligencia artificial no se activará de manera automática, solamente si utilizas la barra de búsqueda que encabeza el muro de los chats o si pinchas en el icono con el círculo azul. Ahora, si optas por la primera opción, además de buscar contactos y grupos, puedes preguntarle cuestiones de cualquier índole.

De hecho, si pinchas, tanto en Android como en iOS, antes de hacer una búsqueda, ya te da una serie de sugerencias como consejos para hablar en público, cómo ganar al ajedrez o cinco consejos para montar un ordenador. Incluso, si pones algún nombre de tus contactos para localizar el chat o alguna palabra concreta para buscar una conversación, también te sugiere algunas opciones que intuye que podrías estar buscando.

Ampliar Capturas de pantalla de las sugerencias de búsqueda de Meta AI y de la conversación que se te abre con la inteligencia artificial.

La otra forma de activar la IA es clicando en su icono. Momento en el que se te iniciará un chat como si de otro contacto de tu agenda se tratase para que podáis mantener una conversación más directa. De hecho, seguramente, al instalarse la nueva actualización se habrá abierto automáticamente con un texto con las cuestiones más importantes y en el que podrás consultar sus condiciones y políticas de uso. Además, en el momento en el que llegues a utilizarla, WhatsApp dará como aceptadas la Condiciones de la IA de Meta. Puedes borrar ese chat como cualquier otra conversación abierta. En Android, manteniendo pulsado el chat y luego pinchas en el símbolo de la papelera. En el caso de iOS hay que deslizar hacia la izquierda y darle a eliminar.

Para la tranquilidad de los usuarios, WhatsApp confirma que «Meta AI solo puede leer los mensajes que las personas comparten con ella. Meta no puede leer ningún otro mensaje de tus chats personales, porque estos permanecen cifrados de extremo a extremo». Pero, alerta de que si la utilizas «no compartas información, especialmente temas delicados sobre ti u otras personas que no quieras que la IA conserve y utilice».