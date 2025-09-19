La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patrulla de la Guardia Civil. Guardia Civil

Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína

Minutos antes del control, había finalizado el traslado de unos pacientes a un centro hospitalario

J. M. L.

Ciudad Real

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:44

La Guardia Civil ha denunciado al conductor de una ambulancia por circular drogado. El conductor fue interceptado en Valdepeñas (Ciudad Real) por agentes del Subsector de Tráfico de Ciudad Real que estaban realizando controles de alcoholemia y drogas en la carretera autonómica CM-412.

Minutos antes la ambulancia había finalizado el traslado de unos pacientes a un centro hospitalario. Efectuada la prueba de detección de drogas, arrojó un resultado positivo en cocaína y a tetrahidrocannabinol en el test indiciario salival al que fue sometido, por lo que se procedió a la inmovilización del vehículo.

El resultado positivo arrojado en el test indiciario salival fue más tarde ratificado en el informe de ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por un laboratorio de referencia. Por este motivo, el conductor ha sido denunciado por una infracción al artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial por «circular con un vehículo teniendo presencia de drogas en el organismo», según informó este viernes la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y las tormentas a la Región de Murcia este fin de semana
  2. 2 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  3. 3

    Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales
  4. 4 Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en El Algar
  5. 5

    Una concejala de Calasparra presenta su dimisión, la segunda renuncia en el gobierno en menos de un mes
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en un municipio de la Región de Murcia
  7. 7 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  8. 8

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 18 de septiembre de 2025
  10. 10

    La covid asoma de nuevo en septiembre a la vuelta del primer verano de tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína

Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína