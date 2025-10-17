La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Denunciados dos hombres por matar a palos a un perro

Uno de ellos contrató al otro como sicario para que acabara con su animal

J.M.L.

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:11

La Guardia Civil de Guadalajara ha denunciado a dos hombres de 40 y 49 años y de nacionalidad española por un presunto delito de maltrato ... animal por haber matado a palos a un perro que pertenecía a uno de ellos. Los agentes descubrieron lo que había ocurrido después de que una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil se dirigieran a auxiliar al conductor de un vehículo que se encontraba detenido en la carretera GU-921, en el término municipal de Horche (Guadalajara).

