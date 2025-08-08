Extinguido el incendio declarado en la Mezquita de Córdoba Las llamas han comenzado sobre las 21:00 horas y parece que han surgido por una máquina barredora que se encontraba limpiando el interior del recinto

Almudena Santos Viernes, 8 de agosto 2025, 21:59 | Actualizado 23:33h. Comenta Compartir

La Mezquita-Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, sufrió un incendio al anochecer de este viernes, aunque después pudo ser controlado y finalmente extinguido poco antes de las 22:45 horas. En la zona estuvieron trabajando varias dotaciones de bomberos, mientras la Policía tuvo que proceder al desalojo de la zona. Las llamas comenzaron a verse en el exterior del templo sobre las 21:15 horas y, según autoridades locales, el fuego habría afectado a parte del edificio monumental -como confirmaron desde el Cabildo Catedralicio-, aunque los daños concretos no podrán ser evaluados hasta este sábado, señalan fuentes eclesiásticas.

Las primeras hipótesis, según informaron los Bomberos, apuntan a que el origen del fuego, localizado en la zona de Magistral González Francés y junto a una de las puertas del recinto, se produjo en el interior de una capilla, «la que está junto a la del Espiru Santo». En concreto, se podría haber ocasionado por un fallo en la batería de una barredora guardada en el interior del recinto. Las llamas, que llegaron a alcanzar una altura considerable, salían de las naves de la ampliación de Almanzor, construidas en el siglo X, junto a la conocida como Puerta del Sagrario.

Las autoridades han informado de que no se han registrado heridos ni personas que se hayan quedado atrapadas en el interior del templo. Los daños producidos por el incendio no podrán ser evaluados, según informan desde la Policía, hasta que las llamas no se hayan extinguido por completo.

Según han confirmado fuentes oficiales, las llamas están afectando a las cubiertas y los muros del monumento. Lo que ha obligado a que todas las dotaciones de Bomberos y una grúa se desplazasen para trabajar, de manera simultánea, en la cubierta del templo, en los patios interiores y desde la calle para evitar que las llamas se propaguen.

Como cordobesa se me parte el alma ver así la

Mezquita de Córdoba . pic.twitter.com/MrgABuQMBA — Aro 🇪🇦 (@ElAroDeAro) August 8, 2025

Por el momento el fuego, que ya ha sido controlado por los efectivos de Emergencias, afecta principalmente a la capilla, donde existen telas utilizadas para ocultar el material de limpieza, lo que podría estar contribuyendo a la combustión.

Se esta incendiando la Mezquita de Córdoba ahora mismo. pic.twitter.com/zAps6d4yCq — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) August 8, 2025

Las reacciones al suceso no han tardado en surgir en redes sociales. «Se me está hundiendo el corazón viendo esto», comentaba un usuario en X, antes Twitter. «Qué tristeza», aseguraba otro.

Este consituiría el tercer incendio que sufre la mezquita en su historia. El primero fue en 1910, hace 115 años, y la causa residía en una descarga eléctrica sobre el cimborrio del crucero del templo. El segundo, más reciente, ocurrió en 2001, en una sala del archivo cercano al mihrab. En aquel momento, quedaron destruidos cerca de 25 legajos de los más de 5.000 almacenados.

Temas

La Mezquita