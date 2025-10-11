La dana 'Alice' dispara el riesgo en Baleares con vuelos cancelados y calles inundadas Las precipitaciones intensas concentran sus efectos en Ibiza, Formentera y el Llevant mallorquín, mientras el Govern declara diferentes niveles operativos por isla y el 112 amplía la alerta naranja a todo el archipiélago

La borrasca aislada Alice continúa dejando su impronta en las Islas Baleares, con lluvias concentradas, inundaciones y cortes de servicio que evidencian la gravedad de este episodio meteorológico. Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha decidido activar el Plan Especial de Inundaciones de Baleares (Inunbal) con distintos niveles operativos según la isla afectada.

En concreto, Ibiza y Formentera se encuentran en Situación Operativa 2 (SO-2), el grado más alto activado por el momento. Mallorca opera en SO-1, dado que las lluvias más intensas se han concentrado en su zona oriental, el Llevant, así como en el norte y noreste. Menorca se encuentra en SO-0, con condiciones menos críticas aunque bajo vigilancia. Paralelamente, el servicio 112 ha elevado la alerta meteorológica: el Plan Meteobal está activo con nivel naranja (IG-1) para todas las islas Baleares.

El episodio más intenso de la DANA hasta ahora se ha registrado durante la mañana y la tarde del sábado, con precipitaciones especialmente fuertes en Ibiza, Formentera y la zona del Llevant mallorquín. Como medida preventiva inmediata, la Dirección de Emergencias del Govern ha enviado mensajes masivos ES-Alert para avisar a la población de las zonas más vulnerables. Estos avisos fueron enviados en distintos momentos del día: a las 16:58 horas en Formentera, a las 17:22 en Ibiza y a las 18:26 en las áreas del Llevant, norte y nordeste de Mallorca.

En Formentera, las lluvias registradas de madrugada y por la tarde han provocado averías en la red eléctrica, con cortes de luz en zonas como Migjorn, Ca Marí, Sant Francesc o es Cap de Barbaria. También se han reportado inundaciones en bajos, caída de árboles y tramos de carretera anegados —como la PM-820—, lo que ha obligado a desviar el tráfico y cancelar varios actos previstos.

Por su parte, en Mallorca el Consell ha ordenado cortes puntuales de carreteras, como la vía Manacor–Cales de Mallorca, ante el riesgo de inundaciones. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias del Govern se coordina el despliegue de recursos y operativos para actuar en los puntos más afectados, priorizando rescates, limpieza de infraestructuras y restablecimiento del suministro eléctrico.

El Govern ha difundido una serie de consejos dirigidos a la ciudadanía para minimizar riesgos. En viviendas, se recomienda asegurar puertas y ventanas, permanecer en zonas altas de la casa y evitar sótanos o garajes. También se insta a trasladar objetos de valor, documentos, medicinas y alimentos a estancias elevadas. En exteriores o zonas rurales, se aconseja alejarse de torrentes, cursos de agua y zonas inundables, y no circular por zonas con agua en movimiento. En carretera, se debe evitar desplazamientos si no son imprescindibles, moderar la velocidad y no atravesar zonas inundadas, aunque el nivel del agua parezca leve. Si el vehículo se inmoviliza o flota, se debe abandonar y dirigirse a zonas elevadas.

En caso de emergencia, las autoridades recuerdan que se debe llamar al 112 y seguir exclusivamente los canales oficiales de comunicación. Según fuentes oficiales, la DANA Alice ha dejado hasta el momento un total de 883 usuarios con cortes eléctricos en Baleares.

Las autoridades insisten en que no se baje la guardia, pues aunque el temporal puede ir remitiendo en las próximas horas, el riesgo de precipitaciones localizadas y repentinas continúa latente en el archipiélago.