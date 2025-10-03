La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Guardia Civil detiene a los feriantes. G.C

Cuatro detenidos por el asesinato de dos hermanos en Toledo

Los arrestados son feriantes que se desplazaban por toda España

J.M.L

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:27

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por su presunta relación con el asesinato de dos hermanos en Casarrubios del Monte (Toledo). Los hechos ... ocurrieron el 19 de diciembre de 2023 cuando se hallaron los cuerpos de dos hombres de 45 y 49 años en un camino vecinal de esta localidad. Fue un sobrino de las víctimas quien avisó a la Guardia Civil del suceso. Los dos hermanos, José y Antonio Yobano, fueron víctimas de una emboscada. Uno de ellos fue tiroteado dentro de un coche propiedad de su madre y el otro intentó huir pero fue abatido al lado del vehículo.

