La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión de Jefes de Estado en Belém, previa al inicio de la cumbre. AFP

La crisis climática pide más esfuerzo a los países reunidos en una COP tocada por el negacionismo

La 30 Cumbre del Clima comienza en Brasil con la misión de firmar un compromiso mayor contra los combustibles fósiles pero con ausencias clave como la Estados Unidos y Donald Trump

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:29

Comenta

La emergencia climática está, más que nunca, en el discurso público. Las riadas, olas de calor, tifones e incendios extremos devuelven a la actualidad de ... forma continua las consecuencias del cambio climático, apuntaladas por la ciencia desde hace años. Pero, a la vez, el negacionismo alcanza cotas inéditas en el mapa geopolítico internacional, con la potencia más contaminante a la cabeza, esto es, Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, al frente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4

    El Real Murcia se envalentona con Colunga
  5. 5 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  6. 6

    Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después
  7. 7 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 8 de noviembre de 2025
  8. 8 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  9. 9

    Europa forzará un cambio en el modelo agrícola regional en la próxima década
  10. 10 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La crisis climática pide más esfuerzo a los países reunidos en una COP tocada por el negacionismo

La crisis climática pide más esfuerzo a los países reunidos en una COP tocada por el negacionismo