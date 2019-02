¿Qué coche tiene prioridad en esta situación? La Guardia Civil da la respuesta Se trata de una maniobra que hay que tener muy clara para evitar un accidente LA VERDAD Martes, 19 febrero 2019, 12:02

Ponte en situación: vas conduciendo con tu coche y llegas a un paso estrecho de doble dirección en el que solo cabe un vehículo, pero no existe ninguna señalización que indice quién tiene la prioridad. Seguro que te has enfrentado alguna vez a esta situación y has tenido miedo o dudas a la hora de entrar o no en la zona de riesgo. La Guardia Civil ha dado la respuesta a esta situación a través de un mensaje en sus redes sociales.

Según el Código de Circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT), en un paso estrecho sin señalización tiene prioridad aquel vehículo que entra primero.

Ahora bien, ¿qué pasa si coinciden dos vehículos que están dudando si entrar en el punto más estrecho? ¿Cuál de ellos debería tener prioridad? Según la Guardia Civil, en caso de duda, tendrá que pasar primero aquel vehículo que tiene mayores dificultades para maniobrar.

Pregunta de #Trivial

Si dos vehículos llegan a la vez a un estrechamiento de vía... ¿quién pasa primero?

⏰

⏰

⏰

¡Vamos, que vas a colisionar! pic.twitter.com/b11HT5LoYW — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 18 de febrero de 2019

Ciñiéndonos solamente a la foto, entonces, en este caso pasaría en primer lugar el vehículo de color verde -la furgoneta-, estando obligado el coche a esperar en un lado de la carretera facilitando la maniobra del otro vehículo antes de proseguir la marcha.