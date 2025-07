A las ciervas les 'ponen' los cuernos

Juan Vicente Muñoz Toledo Martes, 8 de julio 2025, 00:32 Comenta Compartir

Los ciervos y, en particular, sus cuernos, son objeto de estudio desde hace años después de que se descubriera que esta especie es capaz de regenerar la cornamenta en caso de perderla por accidente o lucha entre ejemplares. De hecho, puede volver a crecer hasta 2,75 centímetros al día. Desde el principio se pensó en analizar a fondo este fenómeno con vistas a una aplicación en la medicina regenerativa para actuar ante lesiones medulares o amputaciones traumáticas.

El último avance en estas investigaciones ha consistido en lograr el desarrollo de cuernos en las ciervas que, a diferencia de los machos, no cuentan con cornamenta. El trabajo, realizado por científicos de varios países, entre ellos España -de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)- se ha basado en la estimulación de una proteína en el sistema inmunitario de las hembras. En concreto, la quimiocina CCL2, que es producida especialmente por células del sistema inmunológico y que actúa como señal química para dirigir el movimiento de las células hacia áreas determinadas del cuerpo para defender al organismo de infecciones y lesiones.

Según este estudio, son los macrófagos -células del sistema inmunitario que se localizan en los tejidos- los que estimulan la regeneración de la cuerna tras activarse con testosterona. Lo que estos científicos han hecho ha sido inyectar CCL2 en las hembras para atraer a los macrófagos e iniciar así la regeneración de la cuerna. «Ha sido un hallazgo sorprendente comprobar que se podía inducir el crecimiento de cuernas en hembras de ciervo, que nunca las desarrollan, si se les inyectaba CCL2, que es una molécula de comunicación entre células que se libera normalmente en la respuesta inflamatoria», explica el profesor Tomás Landete, del grupo de Biología y Producción de Cérvidos de la UCLM, que ha participado en esta investigación publicada en la revista científica«Proceedings of the National Academy of Sciences».

Células madre

Los autores de este trabajo también han descubierto que las hembras tienen células madre en el hueso que pueden producir las cuernas pero que la falta de testosterona impide atraer los macrófagos e iniciar el crecimiento de la cuerna. Estimulando su sistema inmunitario con CCL2 se resuelve esta carencia, «lo que demuestra la importancia del sistema inmunitario innato en los procesos de regeneración».

«Lo que se ha demostrado por primera vez es que en los mamíferos el sistema inmunitario es el interruptor maestro de la generación y regeneración de tejidos y órganos», indica el profesor Landete. Otro aspecto descubierto en esta investigación es que si se eliminan los macrófagos de la cuerna -en ciervos o en ratones con cuernas injertadas- las cuernas no se regeneran.

«Las cuernas son una estructura única y fascinante con múltiples aplicaciones en medicina, desde los efectos anticancerígenos que estudia nuestro grupo, a los efectos de regeneración de heridas sin cicatriz o antienvejecimiento que estudian otros colegas», apunta el profesor Landete, para quien «este estudio es un paso trascendental que podría mostrar una vía para estimular la regeneración de tejidos o, incluso, en casos de partes amputadas en humanos».

Este trabajo se encuadra dentro de la línea de investigación en cuernas de ciervo que dirigen el doctor Chunyi Li -líder mundial en este tipo de estos estudios- en el Instituto de Ciencia de la Cuerna y Tecnología de sus Productos de Changchun (China), y el propio doctor Tomás Landete, quinto en el ranking mundial de este tipo de investigaciones según la web Expert Scape, que reconoce el trabajo de profesionales e instituciones de la biomedicina en diversos campos.