La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. C.

Jorge Ruiz

Cantante y compositor
«Lo bueno no vende tanto como lo malo»

El líder de Maldita Nerea participa en los diálogos 'FilosofIA': «Desde pequeño ya me hacía preguntas trascendentes»

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:02

No tener WhatsApp en estos tiempos es una declaración de intenciones, y la de Jorge Ruiz es la de no priorizar lo inmediato sobre lo ... importante, algo que, sumado a su empeño por mantener el anonimato en su vida cotidiana, convierte al fundador de Maldita Nerea en una inusual estrella del pop. Logopeda y maestro de Audición y Lenguaje, compositor y amante de la filosofía, compagina la música con actividades vinculadas a la educación. Ahora podemos ver en YouTube su participación en 'FilosofIA', la iniciativa de Fundación Telefónica y Deloitte que, a través de siete diálogos audiovisuales con distintos profesionales, aborda el impacto de la inteligencia artificial desde una perspectiva ética, filosófica y humanista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  4. 4

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  5. 5

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  6. 6 Denuncian a un miembro de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  7. 7 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Así se mima a las tortugas bobas que nacen en las playas de la Región de Murcia: «Son como nuestros chiquillos»
  10. 10

    El juez archiva la causa del fraude del AVE que afectaba a una empresa mixta de Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Lo bueno no vende tanto como lo malo»

«Lo bueno no vende tanto como lo malo»