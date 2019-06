La razón por la que en España compramos tantas marcas blancas

'Marcas negras': lo que los fabricantes líderes no quieren que sepas

«Ni las marcas de fabricante ni las de distribuidor tienen la obligación legal de identificar en el etiquetado al productor que está detrás de un artículo», recuerda Fernando Olivares. Eso da pie a que marcas líderes encarguen su producción a 'monstruos' especializados en fabricar bueno y barato. No habría ningún problema si no fuera porque el consumidor no sabe que ese yogur que considera el súmum de la excelencia o el detergente que cree resultado de años de investigación científica -como le ha estado contando la publicidad de la tele- no los fabrica quien él cree, sino otra compañía en Burgos, en Bélgica o en China. Que, por cierto, fabrican también un producto similar para un hipermercado que lo comercializará con su propia marca, más barata.