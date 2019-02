Bernardo Montoya cambia su versión sobre la muerte de Laura Luelmo: «No me voy a comer el marrón de Josefa» El acusado de matar a Laura Luelmo dice que fue su expareja quien asesinó a la joven LA VERDAD Lunes, 4 febrero 2019, 13:14

Bernardo Montoya, asesino confeso -hasta ahora- de Laura Luelmo, ha cambiado su versión de los hechos y ha asegurado que es inocente. Según él, fue su expareja Josefa quien asesinó a la joven profesora por un motivo de celos.

Según una información de 'Espejo Público', de Antena 3, Bernardo Montoya ha confesado a los funcionarios de la cárcel Sevilla II que su expareja, Josefa, golpeó en la cabeza a Laura Luelmo con un martillo empujada por los celos. «Tras meditarlo en mis horas de soledad he decidido cambiar mi versión porque no me voy a comer el marrón de Josefa», habría dicho el acusado, que en su primera confesión reconoció haber sido él el que mató a la joven que vivía a pocos metros de su vivienda tras la llegada de Laura Luelmo a El Campillo (Huelva) pocos días antes.

Bernardo Montoya, según la información de 'Espejo Público', no quiere «quedar como un asesino y violador de una chica de la edad de mi hija». Según él, había decidido inculparse para librar de la cárcel a su expareja, a la que conoció en un centro penitenciario y con la que había empezado una relación.

Josefa, según Bernardo Montoya, «se presentó» en la casa y tras discutir con laura Luelmo «le propinó un duro golpe en la cabeza» con un martillo. La mujer, por su parte, se muestra indignada con la acusación y se defiende asegurando que hace tres años que no sabía nada de Bernardo Montoya.