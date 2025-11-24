La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La terapeuta y escritora Belén de la Hoz, antes de la entrevista, en Madrid. José Ramón Ladra

«A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»

Adicta a las benzodiacepinas con prescripción médica, Belén de la Hoz cuenta cómo se recuperó después de tocar fondo e intentar suicidarse en 'Adicta. Crónica de una batalla interior'. Ahora ayuda a otros

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Cuando Belén de la Hoz tenía 14 años, un médico le recetó benzodiacepinas, un ansiolítico que actúa sobre el sistema nervioso. Sufría ataques de ansiedad « ... brutales» y debía ingerir una pastilla cuando sintiera que «no podía parar de llorar, no podía respirar o me quería morir», recuerda De la Hoz, que ahora tiene 31 años y es autora de 'Adicta, crónica de una batalla interna' (editorial Kitaeru). «Se convirtió en mi mejor amiga, porque cuando de repente estaba en el caos, pum, todo se apagaba». A los 17, ya con depresión, tomaba este fármaco psicotrópico a diario, según la pauta médica. «Ya bebía muchísimo, unos dos días por semana y entraba en 'craving' (obsesiones). Buscaba esa desconexión. Estaba acumulando miedo e ira desde que tenía cuatro años. Me había desbordado», cuenta De la Hoz, que ahora es terapeuta dedicada a ayudar a personas que están pasando por donde ella ya transitó y sobrevivió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  2. 2

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  3. 3

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  4. 4

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  5. 5

    Encarna Piñero: «Nada nos haría más ilusión que un proyecto turístico en nuestra tierra de origen»
  6. 6

    Condenados por maltrato a sus parejas más de mil jóvenes murcianos en solo cinco años
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  8. 8 Un terremoto se deja notar de madrugada al sur de Totana
  9. 9 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  10. 10 Presentan una moción en Alcantarilla para regular el uso del burka y el niqab

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»

«A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»