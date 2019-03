Ángeles Durán y la omisión de Adam Smith La catedrática de Sociología Ángeles Durán en la primera jornada del Santander WomenNow Summit. / Virginia Carrasco Santander WomenNow Summit La catedrática de Sociología explica su visión de la economía en la primera jornada del Santader WomanNow Summit DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Viernes, 29 marzo 2019, 10:48

En 'La riqueza de las naciones', la obra de Adam Smith que cambió la forma de evaluar la economía mundial, existe una omisión, a juicio de la catedrática de Sociología Ángeles Durán, durante su intervención del Santander WomenNOW Summit, que se celebra hoy en el Museo Reina Sofía de Madrid: se obvia un tipo de producción que no pasa por el mercado. «Se olvidan que la mayoría de las mujeres elaboran un trabajo que no se vende en el mercado, sino que se consume dentro de los hogares», explica Durán. «Es una grandísima producción, la de las mujeres. Hasta el momento no son visibles. Y digo hasta el momento. Tiene un valor económico extraordinario, porque alguien tiene que producir y alguien consume».

La omisión de Smith genera no sólo una gran injusticia. También genera una visión errónea de la economía. Los datos son contundentes a la hora de confirmar la apreciación de Durán. «Dentro de los hogares, el tiempo no remunerado que se produce para el consumo directo sin pasar por el mercado es 30% más alto que todo el tiempo empleado en el mercado de trabajo». Durán invita a pensar en el futuro. En el año 2050. «Lo que quiero es la igualdad, y una sociedad integrada», sostiene.