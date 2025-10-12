La Aemet activa el aviso rojo en Tarragona hasta la medianoche

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo por la tarde el aviso rojo por lluvias torrenciales en el litoral sur y ... prelitoral sur de Tarragon, donde se podrían acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. La alerta roja, que ha sonado también en los móviles de los vecinos de la zona a través del sistema Es-Alert, supone el más alto nivel de amenaza, es decir un peligro «extraordinario» para los bienes y la población en zonas expuestas. El aviso rojo se mantiene hasta esta medianoche, según la Amet.

A través de Es-Alert, Protecció Civil también ha recomendado a la ciudadanía evitar los desplazmientos, no acercarse a ríos, rieras y barrancos y seguir las indicaciones de las autoridades, según ha informado a través de un mensaje en 'X'. También han pedido que la ciudadanía llame al número de emergencias 112 en caso de «urgencia». El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido «máxima precaución» ante las precipitaciones de las próximas horas.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Lluvias torrenciales en Prelitoral sur y Litoral sur de Tarragona.



➡️90 mm en una hora y 180 mm en 12 horas en el entorno del delta del Ebro. En vigor hasta las 23:59.



➡️ Se registran inundaciones en algunos puntos. Sigue recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/b2ehZcJ7fp — AEMET (@AEMET_Esp) October 12, 2025

Además, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha cortado la circulación en ambos sentidos de la AP-7 entre Freginals y Ulldecona (Tarragona) por inundaciones en la vía debido a las fuertes precipitaciones que están cayendo sobre la zona. También se ha interrumpido la circulación en la C-12 en Tortosa (desviamientos señalizados), en la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Galera por inundación y en la T-331 entre Ulldecona y Santa Bàrbara.

Además, en sus medios sociales, Renfe ha informado que suspende las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del corredor mediterráneo hasta nuevo aviso.

Los Bombers de la Generalitat han recibido 30 avisos entre las 17.30 y las 18.30 horas de este domingo por incidencias provocadas por los aguaceros. Además, se ha interrumpido la circulación de la línea R16 de Rodalies de Catalunya y hay un tren parado en Ulldecona por inundación en la vía. Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat, el plan de emergencias en transporte de viajeros por ferrocarril.

Y mientras se ha activado el aviso rojo en el sur de Tarragona, la Aemet ha desactivado lo avisos en Baleras después de que en Ibiza las lluvias hayan dejado hasta 70 litros por metro cuadrado, obligando a intervenir a la Unidad Militar de Emergencias. La Agencia mantiene los avisos amarillos por lluvias en el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Castellón.