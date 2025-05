Cómo acabar con los pececillos de plata en casa

M.I. Domingo, 25 de mayo 2025, 10:36 Comenta Compartir

¿Quién no ha intentado deshacerse de un pececillo de plata después de verlo correr al coger un libro o mover una caja olvidada en un rincón? Estos insectos, cuyo nombre científico es Lepisma Saccharina, son inofensivos para el ser humano: no pican y no transmiten enfermedades, sin embargo son una de las plagas más habituales en el hogar y a nadie le agrada saber que los tiene campando a sus anchas por casa.

Los pececillos de plata miden unos 12 milímetros de largo, son muy ágiles, rápidos y alargados, y es el color gris brillante de sus escamas el que les ha valido el sobrenombre. Aunque es posible que también los hayas visto de color blanquecino. En ese caso se trata de ninfas de esta especie, es decir, ejemplares que aún se encuentran en los primeros estadios de desarrollo.

Cuando llega el otoño o arranca la primavera y las temperaturas oscilan entre los 25 y 30 grados, las hembras aprovechan para depositar sus huevos en grietas y es ahí donde les gusta esconderse, en ambientes húmedos y oscuros, por eso no es raro hallarlos en baños, zócalos del suelo o en las molduras de puertas y ventanas.

Pese a que no atacan a las personas, su dieta sí hace que a muchos les preocupe verlos en casa, por los daños que pueden causar en objetos y prendas de vestir. Les gusta comer almidón o polisacáridos, como los que se encuentran en el pegamento de los adhesivos de los libros, la gelatina del recubrimiento del papel fotográfico y la silicona. También se alimentan de papel antiguo, azúcar, suciedad y tejidos como el algodón, el lino y la seda.

Además, su presencia puede provocar nuevas plagas, ya que son el alimento de cucarachas y tijeretas.

Cómo eliminar los pececillos de plata

Para prevenir su aparición es recomendable mantener aireadas las habitaciones y limpiarlas con asiduidad para evitar que se acumulen restos de comida, hilos o polvo. Si la estancia es húmeda es conveniente colocar en cajones y estanterías bolsas secantes o que absorban la humedad.

En caso de haber encontrado ya algún ejemplar de Lepisma Saccharina o incluso de haber dado con una grieta o rincón en el que habitan varios, es conveniente vaciar, limpiar y ordenar la zona, sobre todo si es un estante o armario, y rociar los pececillos de plata y el lugar en el que se escondían con alcohol etílico. A continuación no está de más espolvorear ácido bórico en grietas y esquinas para evitar su proliferación.

Presta especial atención al hueco que queda entre el rodapié y el suelo, estanterías, armarios, marcos de puertas y ventanas, la parte de detrás del horno, el tostador y frigorífico.

En caso de que detectes que la infestación es grave, la mejor opción es llamar a una empresa experta en plagas, que emplearán productos específicos.

