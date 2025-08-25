La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El tubo de escape de un vehículo libera dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión. Fotolia

Casi 30.000 españoles enferman o mueren al año por la insalubridad de la vida urbana

Los factores de riesgo están entrelazados, pero el grueso del daño lo causan la contaminación excesiva del aire y la falta de actuaciones para combatir las olas de calor

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:11

No basta con cuidarse uno mismo para ahuyentar el riesgo de sufrir enfermedades relevantes. Adoptar unos hábitos de vida saludables (buena alimentación, ejercicio regular, descanso, ... nada de tabaco y poco alcohol) es indispensable para alejar al máximo la posibilidad de padecer buena parte de las patologías más graves. Sin embargo, hay un elemento cotidiano casi imposible de controlar de forma individual, pero con un efecto muy pernicioso para la salud de los ciudadanos, como lo demuestra una reciente investigación de la Universidad de Navarra y Sanitas: los factores medioambientales ligados a la vida urbana.

