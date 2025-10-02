Jerónimo Tristante será el pregonero de la Semana Santa de Murcia El escritor dará el pistoletazo de salida a la Semana de Pasión en la capital del Segura

Jerónimo Tristante será el pregonero de la Semana Santa de Murcia 2026. Así lo anunció este jueves por la noche el Cabildo Superior de Cofradías a través de un comunicado. El escritor es unas de las voces literarias más conocidas de la Región de Murcia, vocación que compagina con la docencia, ya que desde hace más de una década es profesor de Biología en el IES Cañada de las Eras de Molina de Segura, donde participa en los programas bilingüe y digital.

Su carrera literaria comenzó con la poesía, con el poemario 'Amanece en verde', aunque sería la novela el género donde hallaría su verdadera voz. Con 'Crónica de Jufré' (2001) inauguró una trayectoria narrativa marcada por el rigor histórico.

El gran público lo conoce por su popular saga del detective Víctor Ros, ambientada en la España del siglo XIX, con títulos como 'El misterio de la Casa Aranda' o 'El caso de la viuda negra', llevada a la televisión por RTVE.

También ha abordado momentos clave del siglo XX español —como la Transición o el Franquismo— en obras como '1969', 'Océanos de tiempo', 'Nunca es tarde' (Premio Ateneo de Sevilla) o 'Secretos' (Premio Logroño de Narrativa). En septiembre de 2025 ha presentado su última novela, '1973'.

Jerónimo Tristante es articulista en el diario LA VERDAD desde hace veinte años. Asimismo, colabora activamente con asociaciones como AMIGA, ONCE, Manos Unidas o AFACMUR.

Desde joven, ha estado profundamente vinculado a las tradiciones religiosas y populares de su tierra. En su perfil nazareno, participó en su juventud en las procesiones murcianas de La Esperanza y del Perdón. Este vínculo con la religiosidad popular se suma a su implicación con las fiestas de Moros y Cristianos y a su papel como pregonero de las Incursiones Berberiscas de Los Alcázares 2025.