Los californios bromean con que este año han sufrido ellos «el mal de ojo marrajo»

E. C. Cartagena Martes, 15 de abril 2025, 00:11 Comenta Compartir

A pesar del complicado inicio que han tenido los cortejos de la Cofradía California esta Semana Santa, sus integrantes no han perdido el humor. El Cabildo de los Dátiles fue ayer, como cada año, un derroche de optimismo, de pullas a la Cofradía Marraja y de autocrítica, pero todo con el buen humor que lo caracteriza.

El hermano mayor californio, Pedro Ayala, comenzó su discurso con palabras de agradecimiento para el resto de cofradías. «Lo normal en este cabildo es criticar a los marrajos, pero quiero empezar agradeciéndoles a ellos y a las cofradías del Socorro y el Resucitado por la ayuda que nos brindaron ayer [por el domingo] primero poniendo y luego quitando los plásticos a los tronos para intentar que nuestra procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén pudiera salir a la calle», afirmó Ayala.

También hizo alusión la procesión del Viernes de Dolores, que se tuvo que recoger por la lluvia. «Llamé a nuestro meteorólogo y me dijo que disfrutásemos del Viernes de Dolores. Luego vino una nube de Almería y nos mojamos. Menos mal que luego llovió porque si no me cortan la cabeza», declaró.

Tras el hermano mayor, tomó la palabra la cronista de la cofradía, Desirée Beltrán Gonzalo, que comentó que «por primera vez en 'nosecuantos' años tenemos nosotros el mal de ojo marrajo. No nos han salvado ni nuestras túnicas rojas».

También hubo tiempo para la crítica interna entre los chascarrillos, «con nosotros mismo tenemos para varios años. Las elecciones, las puñaladas por la espalda, el Domingo de Ramos pasado por agua y los cañones que no se escuchan».

Durante el cabildo respondieron también a aquellos que criticaron la decisión de la junta directiva de recoger la procesión del Viernes de Dolores y de no sacar la del Domingo de Ramos, por la lluvia. «Lo mismo tenemos que cambiar las túnicas de terciopelo rojo y los bordados de oro por un nuevo conjunto de 'aquagym 'cofrade», comentó la cronista.

Pero también ensalzaron sus mejores cualidades «No necesitamos ruido para impactar hasta con nuestra presencia», «el tercio californio no camina, desfila», «los californios llenamos Cartagena de luz y color con nuestras procesiones» o «somos un reloj suizo con capa y capuz».

Los californios no eludieron uno de los temas recurrentes de la Semana Santa de este año, ya que es la primera como cofradía para el Cristo de la Divina Misericordia. «Sé que hay un cierto malestar, pero el obispo la ha hecho cofradía y lo que diga el obispo va a misa. Otra cosa es que pueda entrar en la Junta de Cofradías, porque, como todos sabemos, los estatutos con los que se rige la Junta de Cofradías no permiten que entre ninguna más. Son una cofradía como lo son también las de La Palma o La Aljorra», dijo Ayala.

Los niños podrán salir de nazarenos en la procesión del Prendimiento

La Cofradía California decidió ayer, que «tras la imposibilidad de echar a la calle la procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén con motivo de la lluvia», prevista para el pasado domingo, «los niños californios, sin límite de edad, podrán desfilar en nuestra Magna del Miércoles Santo, con el traje de nazareno».

El anuncio de esta medida excepcional por parte del hermano mayor californio, Pedro Ayala Gallego, tuvo lugar tras su aprobación en el Cabildo de Mesa.

«Los más pequeños de la Cofradía California deben ser considerados como dones preciosos de Dios, a los cuales se les debe respeto, comprensión y amor», rezaba el comunicado que fue recogido en las redes sociales de la cofradía.

Cabe recordar que la procesión del Domingo de Ramos, conocida popularmente en Cartagena como 'La Burrica', es la que más infantes reúne cada año, ya que está formada por cerca de 4.000 niños y niñas del municipio.

Con esta decisión la cofradía busca resarcir un poco a los menores por no haber podido salir el domingo, ya que «sin lugar a dudas son nuestro mayor patrimonio y muestra clara de futuro californio. Son nuestro mayor ejemplo y nuestro mayor orgullo».