Sanidad pide a todas las comunidades autónomas datos de sus cribados de cáncer de mama, colon y cérvix El Ministerio de Sanidad ha pedido así la colaboración de los gobiernos autonómicos tras hacerse públicos los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía

EP Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:21 | Actualizado 16:31h. Comenta Compartir

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este miércoles que ha reclamado a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) los datos sobre «todos» los programas de cribado que realizan -cáncer de mama, colon y cérvix- para hacer un «seguimiento exhaustivo» de su desarrollo y «reforzar la vigilancia» en todo el país.

El Ministerio de Sanidad ha pedido así la colaboración de los gobiernos autonómicos tras hacerse públicos los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, comunidad por la que comenzará este estudio «pormenorizado» de los cribados, según avanzaba la ministra esta semana.

En rueda de prensa tras el pleno del CISNS, la titular de Sanidad ha insistido en que la situación en Andalucía «no es un fallo puntual, no es un fallo informático», como han apuntado desde el gobierno regional, sino un «fallo estructural» que ha achacado a «falta de control» y «falta de seguimiento».

«Y quiero ser muy clara, esto no puede ocurrir, no puede ocurrir con los programas de prevención, no podemos tener fallos estructurales que arriesguen la vida de las mujeres. Y menos aún cuando estos fallos proceden de años de desinversión y de la falta de confianza del Gobierno, nuevamente del Partido Popular, de Moreno Bonilla, en nuestra sanidad pública», ha aseverado.

En este punto, ha subrayado que la prevención y los cribados son «el radar» del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el «fallo» por parte de la Junta de Andalucía es «la punta del iceberg» de un «modelo sanitario que defiende el Partido Popular» y que «debajo de ese iceberg» están «la indolencia, el deterioro del sistema progresivo y sistemático de nuestra sanidad pública y, por supuesto, también la privatización».

«DAR LA CARA Y ASUMIR RESPONSABILIDADES»

Además, García ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya hecho en los últimos días «lo que hace siempre», que es «echar balones fuera, para arriba, para el Gobierno Central, para abajo, para los radiólogos y para todos los lados». «Cuando se produce un fallo tan grave en un servicio tan sensible, lo que toca es dar la cara y asumir responsabilidades», ha resaltado.

Por ello, la ministra ha incidido que en que Sanidad no va a mirar hacia otro lado. «Las mujeres andaluzas tienen la necesidad y exigen y tienen el derecho a saber qué ha fallado y cómo se va a reparar. El Ministerio está para esto también, para liderar, para coordinar, cuando una administración autonómica no cumple con su responsabilidad de garantizar los servicios esenciales de salud».

De este modo, García ha justificado la petición de datos sobre los cribados a todas las CCAA, una información que recogera indicadores como «la tasa de participación, la tasa de respuesta, la tasa de mortalidad, y todo lo que tiene que ver con esos programas de cribado», en línea con la Ponencia de Cribados del CISNS.

«Sabemos que reforzar los cribados es salvar vidas. Por eso vamos a trabajar de la mano de las comunidades autónomas para garantizar que todos los cribados funcionan como tienen que funcionar, que van a llegar a quien tienen que llegar y que lo hacen con la calidad, la cobertura y la humanidad que ofrece nuestro Sistema Nacional de Salud siempre», ha finalizado la ministra.