El 40% de la población adulta no alcanza los mínimos de actividad física recomendados El hábito de vida sedentario aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad coronaria, ictus e incluso de muerte prematura.

Con motivo del Día Mundial del Corazón, que este año se celebra bajo el lema «Muévete Corazón», el doctor Matías Pérez-Paredes, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Murcia, recuerda que la actividad física desempeña un papel determinante en la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Como recalca el doctor Pérez-Paredes, «el sedentarismo se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud del siglo XXI. Pasamos muchas horas sentados frente al ordenador, el móvil o el televisor, y cada vez menos tiempo realizando ejercicio». Según la Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo es responsable de más de cinco millones de muertes anuales en el mundo. En España, se estima que casi el 40 % de la población adulta no alcanza los niveles mínimos de actividad física recomendados. El hábito de vida sedentario tiene consecuencias directas sobre la salud cardiovascular: aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad coronaria, ictus e incluso de muerte prematura.

El especialista destaca que el ejercicio físico regular es una de las herramientas más potentes y accesibles para proteger nuestro corazón, ya que es capaz de reducir la presión arterial, mejorar la circulación sanguínea, controlar el peso y regular el perfil lipídico. Además, contribuye a reducir los niveles de azúcar en sangre, el estrés y la ansiedad.

El jefe de Cardiología del Hospital Quirónsalud de Murcia puntualiza que el beneficio del ejercicio no depende de la edad: «incluso en personas mayores o en pacientes ya diagnosticados de alguna cardiopatía, la actividad física adaptada mejora la capacidad funcional y la calidad de vida. Además, en pacientes que ya han sufrido algún evento cardiovascular los programas de rehabilitación cardiaca basados en ejercicio reducen la mortalidad total hasta un 25 %».

Salud cardiovascular y ejercicio físico

El jefe de Cardiología del Hospital Quirónsalud Murcia recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada como caminar a paso ligero, nadar o montar en bicicleta, combinada con ejercicios de fuerza ligera o moderada. «La clave es la constancia. No hace falta ser atleta ni practicar ejercicio de alta intensidad, basta con integrar la actividad física en la vida cotidiana: subir escaleras en lugar de usar el ascensor, ir caminando al trabajo, practicar algún deporte o actividades al aire libre», sugiere el especialista.

El doctor Pérez-Paredes aconseja comenzar a practicar deporte de forma progresiva, escuchar al cuerpo, hidratarse adecuadamente y evitar hacer ejercicio físico en condiciones extremas de calor o frío. Prevenir el sedentarismo es una inversión segura en salud y longevidad. Nuestro corazón está diseñado para latir al compás de la actividad. Cuidarlo está, en gran parte, en nuestras manos y en nuestros pies.

Asimismo, subraya la importancia de la supervisión médica: «la práctica deportiva intensa y brusca en personas no entrenadas o con antecedentes cardíacos puede desencadenar arritmias o eventos coronarios, de ahí la importancia de una valoración médica individualizada, sobre todo en personas con factores de riesgo o síntomas». Antes de iniciar un programa de entrenamiento estructurado, una valoración cardiológica adecuada puede salvar vidas, concluye el doctor Pérez-Paredes.

