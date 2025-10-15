HLA La Vega realiza con éxito la primera reducción de volumen pulmonar mediante vapor en un hospital privado El equipo del doctor Pallarés lleva a cabo la intervención, una técnica pionera que mejora la calidad de vida de los pacientes con enfisema pulmonar

El equipo médico de HLA La Vega durante la intervención, un hito en la atención sanitaria especializada.

El hospital HLA La Vega se ha convertido en el primer hospital privado en realizar un procedimiento de reducción de volumen pulmonar mediante vapor, una técnica altamente innovadora y mínimamente invasiva. Esta intervención representa un avance decisivo en el tratamiento del enfisema pulmonar, una enfermedad que limita gravemente la capacidad respiratoria de quienes la padecen.

El enfisema pulmonar es una manifestación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y se caracteriza por la destrucción progresiva de los alvéolos, los pequeños sacos de aire encargados de oxigenar la sangre. Esta destrucción provoca que el aire quede atrapado en los pulmones, dificultando la respiración y reduciendo drásticamente la calidad de vida de los pacientes.

Las opciones terapéuticas se limitaban a tratamientos médicos, rehabilitación respiratoria o, en casos muy seleccionados, cirugía. Sin embargo, la nueva técnica de reducción de volumen pulmonar mediante vapor abre una puerta esperanzadora para quienes sufren enfisema avanzado y no pueden someterse a cirugía.

Sin cirugía abierta

El doctor Javier Pérez Pallarés, jefe de Neumología del Hospital HLA La Vega y responsable del procedimiento explica que «al tratarse de una técnica mínimamente invasiva sin necesidad de cirugía abierta permite que pacientes con enfermedades respiratorias avanzadas, que suelen estar muy frágiles y no toleran bien intervenciones agresivas puedan encontrar una opción para ganar calidad de vida».

El procedimiento se realiza mediante broncoscopia, introduciendo un fino tubo flexible a través de la boca hasta los pulmones. A través de él se administra vapor de agua controlado en las zonas más dañadas. El calor del vapor provoca una contracción natural y controlada del tejido pulmonar enfermo, lo que permite que las áreas sanas se expandan mejor y funcionen de manera más eficiente.

De esta forma, el paciente respira con menor esfuerzo, experimenta menos sensación de ahogo y mejora notablemente su capacidad para realizar actividades cotidianas. Además, al no requerir incisiones ni cirugía abierta, la recuperación es mucho más rápida y con un riesgo de complicaciones significativamente menor.

«Esta técnica marca un antes y un después en el manejo del enfisema pulmonar. Nos permite ofrecer a los pacientes una alternativa eficaz, segura y mínimamente invasiva que mejora su calidad de vida de forma tangible», explica el doctor Javier Pérez Pallarés.

El resultado de esta primera intervención ha cumplido el objetivo que se fijó el equipo. «La recuperación ha sido rápida, notándose los efectos nada más despertar de la anestesia. En menos de 24 horas el paciente pudo irse a casa, algo que con otras técnicas no es viable. El efecto completo de la intervención se observa a las 4 semanas, pero ya se ven signos muy positivos desde el primer día», comenta el doctor.

