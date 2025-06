Expertos advierten de los peligros de glucómetros sin pinchazo vendidos por Internet Estos aparatos no están aprobados por la Agencia del Medicamento y pueden suponer un grave riesgo para la salud de los pacientes

La Federación Española de Diabetes (FEDE) advirtió que los glucómetros no invasivos, sin pinchazo, que se encuentran en la actualidad a la venta en Internet no son fiables, ya que carecen del respaldo y aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

FEDE lanzó esta alerta después de detectar la proliferación en páginas web y de compraventa, e incluso en medios de comunicación, de anuncios acerca de supuestos dispositivos de medición de glucosa no invasivos. Esto no sólo puede llevar a los pacientes a adquirir glucómetros que no suponen una solución real para el control de su patología, sino que pueden poner en grave peligro su seguridad.

Según detalló la federación, se dan dos tipos de casos problemáticos. Por un lado están los anuncios que, directamente, vienen de páginas fraudulentas que suplantan marcas reconocidas. Al así ocurrió en febrero de este año, cuando cuando se descubrió que uno de los anuncios de estos falsos glucómetros aseguraba que contaban con el respaldo de la empresa farmacéutica Dexcom, algo que no era cierto.

En estos casos, no existe ningún fabricante real detrás. El pedido que llega al domicilio, si es que llega alguno, es un producto falso; habitualmente no es más que un oxímetro. Una vez realizado el pago, los números de atención al cliente de estas falsas empresas dejan de responder.

Por otro lado, también existen glucómetros de este tipo que se comercializan bajo marcas legales, pero cuya eficiencia no está respaldada por Aemps. Las propias marcas indican en las especificaciones de producto que los valores que se obtienen de estos dispositivos no son suficientes para la toma de decisiones sanitarias, por lo que deben combinarse con otros métodos probados. En algunos casos, directamente no se recomienda su uso para pacientes con diabetes.

Relojes y pulsioxímetros

Al hacer una rápida búsqueda en Google podemos encontrar productos de todo tipo. Por ejemplo, una página dedicada a la venta de juegos de mesa en cuyo catálogo, por inverosímil que parezca, se oferta un reloj para monitorear la glucosa en sangre por unos 45 euros. Lo publicitan como: «Un reloj inteligente avanzado que ayuda a monitorear tus niveles de azúcar en la sangre. Gracias a la tecnología inteligente y las mediciones en tiempo real, siempre estás informado sobre tu salud sin pruebas invasivas». Prometen un 100% de garantía de satisfacción y en ningún lugar se aclara que no está diseñado para un correcto seguimiento clínico.

También se puede encontrar una amplia oferta de pulsioxímetros (un aparato que permite medir la saturación de oxígeno y las pulsaciones) que prometen medir niveles de azúcar en sangre. Son pocos los que especifican que el aparato no debe ser decisivo para la toma de decisiones sanitarias.

FEDE recordó que, a día de hoy, «no hay ningún glucómetro no invasivo aprobado por la Aemps que permita un control seguro de la diabetes sin punción». Sin embargo, destacó que ya existe una alternativa a las tiras reactivas con muestras de sangre, aprobada por la Aemps, para personas con diabetes. Son los sistemas de monitorización continua de glucosa, que miden la glucemia a en el líquido intersticial de la parte más superficial de la piel. Según refirió, estos sensores están cubiertos por la seguridad social para todos los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 insulinizados con múltiples dosis y también se pueden adquirir en el mercado privado.

