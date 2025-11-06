España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar

España va a exigir que las aves de corral permanezcan confinadas en zonas interiores a partir del 10 de noviembre para prevenir la propagación de ... la gripe aviar, según ha anunciado el Ministerio de Agricultura este jueves, 6 de noviembre. Una medida que el Gobierno ha tomado como consecuencia del aumento de brotes que se han registrado en toda Europa, de los cuales algunos casos han sido a nivel local.

Esta medida, de carácter preventivo, se implementa después de que se haya producido un incremento del nivel de riesgo en las últimas semanas, según han informado desde el Ministerio, que cita un número creciente de infecciones entre aves silvestres y domésticas en el norte y centro de Europa.

La nueva normativa prohibirá, a partir del próximo lunes, la cría de aves de corral al aire libre, así como el uso compartido de fuentes de agua con aves silvestres y la cría conjunta de patos y gansos con otras especies.

Esta medida sigue a otras similares adoptadas en Irlanda, Francia y el Reino Unido en las últimas semanas, a raíz del aumento de casos con el regreso de las aves migratorias a Europa para pasar el invierno. (Información de Jesús Calero. Edición de Emma Pinedo y Charlie Devereux)