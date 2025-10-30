Uno de cada cuatro médicos españoles se jubilará en solo diez años Los colegios profesionales, no obstante, creen que no faltarán facultativos si se planifica ya qué especialidades potenciar y cómo cubrir zonas deficitarias

Alfonso Torices Madrid Jueves, 30 de octubre 2025

Uno de cada cuatro médicos españoles se jubilará en los próximos diez años dejando un enorme hueco en las consultas y hospitales del país que las autoridades sanitarias deben concretar ya cómo cubrirán para evitar futuros desajustes, carencias y colapsos en la atención a los ciudadanos. Es una de las principales conclusiones de la radiografía sobre la situación de la profesión en España, su comparación con Europa y la evolución a medio y largo plazo que ha realizado la Organización Médica Colegial (OMC).

A lo largo de 170 páginas, el análisis indica que la edad media de los profesionales de la medicina es de 47,5 años, lo que implica que desde hoy y hasta 2035 se van a jubilar unos 69.000 facultativos, que son el 25% del total. Las autonomías con las plantillas más envejecidas son Aragón, Asturias y Castilla y León y las especialidades en las que en esta década las jubilaciones dejarán los mayores huecos, por lo que las necesidades de reposición serán altas, son Medicina Legal y Forense, Medicina del Trabajo, Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos.

El informe no minimiza el problema que supone la jubilación de una cuarta parte de los colegiados en activo, pero asegura que en España no faltarán médicos para mantener una atención de calidad en los próximos años si desde ya mismo el Ministerio Sanidad y las consejerías cierran un acuerdo a largo plazo que potencie las especialidades más necesarias e incluya herramientas e incentivos para garantizar los puestos de difícil cobertura, sobre todo en la España vaciada.

No hay fuga de médicos

El documento recoge que España tiene en la actualidad 276.000 médicos en ejercicio, unos 55.000 más que hace ocho años, lo que la coloca por encima de la media europea por 100.000 habitantes y en la zona media alta de la tabla (11 de 27). El futuro, añaden, siempre que la planificación sea la adecuada, está facilitado por el importante aumento de las plazas MIR (la formación de especialistas) realizado y previsto por el ministerio, con 9.276 plazas anunciadas para 2026, y el enorme número de facultades de Medicina que hay en el país, 53, con un aumento de nueve en los últimos ocho años, debido a la proliferación de campus privados, cifra que convierte a España en el estado con más facultades médicas por habitante del planeta. Un cuarto dato es también relevante. No hay fuga de médicos al extranjero. En 2024 solo se marcharon a trabajar fuera 460 profesionales.

Pero no solo hay una cantidad importante de licenciados en Medicina. España tiene una alta tasa de médicos especialistas (2,15 por cada mil habitantes) y es una potencia en Medicina de Familia y Comunitaria, el pilar de la atención primaria. Es el cuarto país europeo con más médicos de familia por 100.000 habitantes (95), 22 puntos por encima de la media de la UE (73).

El relevo urge en Medicina Legal y del Trabajo, Bioquímica y Análisis Clínicos y los grandes déficit territoriales están en la España vaciada

Sin embargo, el trabajo demuestra que todo este potencial de recursos está mal repartido, con grandes desequilibrios territoriales que lesionan la equidad en la atención al paciente. Mientras ocho autonomías superan la buena media española de médicos por habitantes (Madrid, Asturias, Navarra, Aragón, País Vasco, Cantabria, Castilla y León y Extremadura), Andalucía y Castilla-La Mancha se quedan bastante por debajo. Las carencias de profesionales son especialmente relevantes en provincias de la España vaciada como Zamora, Huesca, Soria, Cuenca o Teruel.

La OMC, a la vista del análisis, propone cuatro grandes medidas a las autoridades sanitarias para garantizar el relevo generacional y la eficiencia del sistema a medio y largo plazo. La primera es cerrar un pacto para la reposición de médicos entre ministerio y autonomías. Debería incluir, dicen, mecanismos de redistribución equitativa de plazas, criterios comunes de planificación e incentivos para la movilidad entre territorios, pero avisan que las mejoras en los permisos de paternidad y cuidados exigirán un aumento de las plantillas para mantener la calidad asistencial.

La segunda medida es planificar un ajuste dinámico de la oferta de plazas MIR, adaptándola con tiempo tanto a las proyecciones que hace el informe de jubilaciones por cada especialidad médica y por cada territorio como a las necesidades asistenciales emergentes (envejecimiento y cronicidad) y a la capacidad docente de facultades y centros sanitarios, con especial atención a reforzar los hospitales y áreas de salud de la España vaciada.

Una profesión feminizada

La tercera medida es aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías y, especialmente de la inteligencia artificial, como herramientas para afrontar el déficit de profesionales. Debería impulsarse la telemedicina, los sistemas de apoyo al diagnóstico basados en IA y acompañarlas de una formación digital de los profesionales y de la integración tecnológica entre atención primaria y hospitalaria.

La cuarta propuesta es impulsar el desarrollo profesional y el liderazgo femenino, promoviendo planes de carrera transparentes, programas de mentoría y formación en gestión, así como políticas activas de igualdad y visibilización del talento femenino. Este punto tiene especial relevancia, porque seis de cada diez médicos son ya mujeres y en pocas años serán el 70% de la profesión, pero entre el 60% y el 70% de las jefaturas están en manos de hombres

Un último aspecto que destaca el informe es la notable y veloz expansión de la medicina privada en España. Desde 2018, las primas médicas del sector privado han crecido un 6,4%, alcanzando los 34.000 millones de euros anuales, lo que representa el 28,4% del gasto sanitario total.