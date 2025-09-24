Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos El SMS permite conocer el periodo aproximado en el que un paciente entrará a quirófano

María Ramírez Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:45 Comenta Compartir

Entrar en una lista de espera para una cirugía trae consigo numerosas incógnitas. Una de las más inquietantes es no saber con exactitud cuándo llegará la llamada para la intervención, especialmente en una época en la que la demora no deja de ascender. De hecho, el pasado 30 de junio, se calculó que los pacientes aguardaban una media de 97 días para una operación en la Región de Murcia, cinco días más que en la misma fecha del año pasado. Se trata de la más elevada en un mes de junio desde 2020, cuando la covid paralizó la actividad en los hospitales.

Tampoco se sabe con cuánto tiempo avisan antes de la cita, lo que añade todavía más tensión a la situación. Lo cierto es que hay casos en los que la llamada llega con varias semanas de antelación, mientras que en otros, el margen es de apenas 24 horas. Esta imprevisibilidad impide organizar tanto la vida personal como laboral. Sin embargo, hay una opción que muchos desconocen para saber aproximadamente el día y que está al alcance de todos los pacientes.

El método para conocer la fecha aproximada

El Servicio Murciano de Salud (SMS) dispone de una página llamada Portal del Paciente que permite gestionar distintos trámites de manera sencilla. A través de esta herramienta, se pueden pedir y modificar citas médicas, acceder a las recetas, consultar el historial clínico y comunicarse telemáticamente con el médico de cabecera, entre otras funciones. Se puede acceder desde el navegador o a través de la aplicación, que es totalmente gratuita.

Cuando un paciente tiene una operación pendiente, al abrir el Portal del Paciente aparece en la página principal una ventana con la fecha aproximada prevista para la intervención. Esta información se actualiza de manera automática el día uno de cada mes, de modo que se refleja cualquier cambio que pueda producirse en la programación quirúrgica, tanto si se adelanta la cita como si se atrasa.

Como indica la propia página, «la fecha calculada es una estimación, pudiendo sufrir variaciones debido a diversas circunstancias; por ejemplo, la aparición de más casos de cirugía urgente de los previstos». Asimismo, señalan que en caso de que la fecha estimada de la intervención haya pasado sin recibir ningún aviso, el paciente se debe poner en contacto con el Servicio de Atención al Usuario de su hospital. Eso sí, tan solo es una información orientativa y no sustituye a la comunicación oficial por parte del centro hospitalario. Sin embargo, tener este dato a mano ayuda a planificarse mejor y a organizar la intervención con antelación.