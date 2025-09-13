El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario

Puede dar la sensación de que el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca es un enorme monstruo que no deja de crecer y que cada ... vez pide más para poder atender las necesidades de la ciudadanía. Pero lo cierto es que, si bien el complejo hospitalario ha crecido en los últimos años de la mano de la actividad investigadora y docente -sobre todo con la apertura del Campus de Ciencias la Salud-, no lo ha hecho tanto en lo que se refiere a las dependencias asistenciales, más allá de la construcción del nuevo hospital materno-infantil y alguna ampliación provisional.

Ya en 2019 se trazó un ambicioso plan director&ndashcon horizonte en 2031&ndash, que contemplaba la construcción de dos nuevos edificios y que sigue durmiendo el sueño de los justos, a las sombra de las dudas que arroja la capacidad autonómica para su financiación. Precisamente, el Servicio Murciano de Salud (SMS) parece haber abierto una nueva vía, en principio más económica, para paliar las acuciantes necesidades de ampliación de la vieja ciudad sanitaria.

Así, según ha podido saber LA VERDAD, Salud estudia como posibilidad la reconversión de los usos de galería comercial incluida en el complejo para su posible transformación en dependencias sanitarias. De hecho, tanto la dirección del centro hospitalario como del SMS mantuvieron un encuentro la semana pasada con Telpark, empresa gestora del espacio comercial y del aparcamiento subterráneo construido bajo este.

La posibilidad salta a la palestra después de que se hayan frenado traspasos de negocios y renovaciones de alquiler

«Se trata de una reunión enmarcada dentro del estudio de todos los espacios del complejo hospitalario, pero actualmente no hay ningún proyecto definido», respondían a preguntas de este diario fuentes de la Consejería, sin aportar más detalles. Este planteamiento autonómico ha salido a la luz de la mano de los comerciantes de la citada galería, que se muestran inquietos ante sus perspectivas de futuro.

Lamentan estos la escasa información que están recibiendo sobre una opción que ha saltado a la palestra a raíz de los problemas que algunos de ellos están teniendo tanto para traspasar sus negocios como para renovar sus contratos de alquiler. Los primeros en dar la voz de alarma fueron Pepe y Juan, los propietarios del restaurante-cafetería Bernal, uno de los más populares de la galería. «Nuestra intención era estar jubilados desde el pasado 1 de agosto, y teníamos, no una, sino dos ofertas para el traspaso del negocio; lo que ocurre es que estos pedían poder contar, al menos, con una década de arrendamiento, ya que la concesión de la explotación otorgada por Salud acaba, en principio, en 2035 y nos han dicho que de momento no podía ser, porque se está planteando reconvertir la actividad de la actual galería», comentan los hermanos, añadiendo que dar luz verde a contratos largos podría suponer enfrentarse, posteriormente, al pago de indemnizaciones. «Entendemos que la negociación pasa por ampliar la concesión del parking», aventuran los mismos.

«Nos estamos encontrando, además, la callada con respuesta cuando preguntamos por la renovación de nuestros arrendamientos, aunque muchos deberán de producirse, en principio, de manera automática, ya que no contamos con los preavisos correspondientes en caso de vecimiento», explican tanto Manoli, titular de la Óptica Arrixaca, como Carmen, propietaria de Modas Magnolia. Además, puede que esta transformación requiera de cambios urbanísticos.

«¿Y dónde me mudo?»

Manoli y Carmen reivindican, por un lado, certidumbre para su actividad, dadas las inversiones que han realizado recientemente: «acabo de comprar una máquina que me ha costado 20.000 euros y no tendría donde mudarme en el entorno», explica Manoli. Pero por otra parte, defienden que «este espacio comercial, no solo cuenta con 14 negocios y 60 empleados, sino que presta un servicio tanto a los varios miles de trabajadores del complejo hospitalario como a los pacientes y familiares que salen a tomar un poco el aire». «Las cafeterías hospitalarias, por sí solas, no darían abasto», apostillan.

Varias trabajadoras del hospital reconocen a LA VERDAD que la galería comercial es para ellas «una vía de escape». «No tenemos muchas más opciones cerca; enfrente están Los Rosales y el resto está muy retirado», explican Carolina y Toño, administrativas, que frecuentan este espacio para desconectar. Por contra, María Eugenia, enfermera que desayunaba en uno de los locales de la galería, prefiere, si es necesario, que esta se destine a uso sanitario: las urgencias actuales ya no aguantan más. «De momento los contratos siguen como están, si hay una negociación ya se informará en tiempo y forma», señalan desde Telpark. La Arrixaca busca soluciones.