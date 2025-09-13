La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de la galería comercial de La Arrixaca, cuya reconversión en dependencias sanitarias se está estudiando. ROS CAVAL / AGM

El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario

Ampliar este espacio es la alternativa frente a la construcción de nuevos edificios hospitalarios, aunque los comerciantes muestran su inquietud

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:07

Puede dar la sensación de que el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca es un enorme monstruo que no deja de crecer y que cada ... vez pide más para poder atender las necesidades de la ciudadanía. Pero lo cierto es que, si bien el complejo hospitalario ha crecido en los últimos años de la mano de la actividad investigadora y docente -sobre todo con la apertura del Campus de Ciencias la Salud-, no lo ha hecho tanto en lo que se refiere a las dependencias asistenciales, más allá de la construcción del nuevo hospital materno-infantil y alguna ampliación provisional.

