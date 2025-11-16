Vicente Parras atasca al Real Murcia y Flakus y Mier quedan desactivados

Ya es norma que el Real Murcia de esta temporada, también el de Colunga, juegue al menos en ataque con tres atrás y un lateral ... más un extremo abriendo el campo como carrileros. Una asimetría vista, por ejemplo, hace una semana ante el Nàstic, con Pedro Benito partiendo de la derecha para meterse por dentro dejando la banda a Mier, con Bustos en la izquierda. Un 4-2-3-1 que mutaba a un 3-1-4-2. Ayer parecía que sería lo mismo, pero la sorpresa fue ver un dibujo con matices, un 3-4-2-1, con el delantero y Ekain flanqueando a Flakus. Quedaba un emparejamiento por todo el campo contra el 5-4-1 del Teruel, tanto con el balón como sin él. Esta vez no había cambios en la fase defensiva. Así, Bustos siempre fue carrilero y Andrés, central zurdo.

2 El equipo no encontró el ritmo que quería, atascado por un Teruel que aisló a Flakus y que dobló la vigilancia sobre Mier

El Teruel de Vicente Parras también se adaptó al partido. No renunció a su sistema habitual. Sí hizo un cambio totalmente intencionado: juntó en la banda de Mier a Royo, el carrilero habitual, con Goyo Medina, que entró por Merencio. Los aragoneses eran conscientes de la gran influencia ofensiva del asturiano en las últimas semanas y, de hecho, lograron reducir mucho su impacto en ataque. Hasta el tramo final de la primera parte apenas pudo profundizar. La otra arma clave de los granas, Flakus, también fue desactivada. No disparó hasta casi llegar al descanso en la mejor ocasión murcianista del día y finalmente se quedó sin marcar. El plan de partido visitante se imponía.

3 Antonio David sufrió en el mediocentro y fue el gran ejemplo de los problemas de los granas para crear juego y ser profundos

El Real Murcia ofreció su versión más plana con Colunga en el banquillo. Generó menos peligro que nunca en estos primeros partidos con el asturiano. El Teruel hizo mucho para eso. Se mostaró ordenado e intenso. Fue ajustando la altura del equipo, a veces más en bloque medio-alto para apretar y también replegado. Los tres centrales visitantes se mostraron agresivos en la marca ante los tres atacantes granas. Los de Parras defendían bien para frenar a Mier y también cerraron por dentro. Hubo atasco en el Murcia y faltó mucha profundidad en el ataque posicional. En ese contexto el que sufrió visiblemente fue Antonio David. El mediocentro tuvo una mañana errática. Cometió pérdidas muy sensibles y la falta de dinamismo general tampoco le ayudó.

4 El técnico volvió a retocar el dibujo con Pedro León, pero el atasco siguió y varias pérdidas se convirtieron en contragolpes del rival

El técnico del Murcia decidió cambiar cosas en el descanso. Entró Pedro León por Ekain y el Murcia pasó a jugar más con un sistema 5-3-2, siendo el capitán más un tercer centrocampista que un tercer atacante. No empezó mal la segunda mitad, en línea con el final del primer tiempo, pero el partido siguió igual. Con muchos pases y poca progresión. Además, el Teruel supo aprovecharse de esas dudas con la pelota y castigó cada pérdida grana con peligrosos contragolpes. Ahí tuvo el triunfo y hasta Gazzaniga tuvo que evitar el gol en un escenario que iba a peor.

5 Palmberg, que reapareció tras sus problemas físicos, tampoco pudo ser el que aportara luz en mitad de un mal encuentro

En una situación así, el partido pedía a gritos a un jugador como Joao Pedro Palmberg, un centrocampista con la calidad técnica y la creatividad necesarias para romper líneas y aportar esa luz que no estaba teniendo el juego del equipo. Después de ser baja en el último partido por problemas en la boca tra una visita al dentista, regresó a la convocatoria aunque solo disputó los últimos minutos. En ese tiempo quiso hacerse notar siendo participativo. Se movió por distintas zonas en el campo rival para aportar dinamismo, pero no pudo arreglar un mal choque.

Colunga: «Es difícil jugar contra 10 jugadores metidos atrás»

Ampliar Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia. Andrés Molina / AGM

El Real Murcia no pudo celebrar la tercera victoria seguida en Liga y empató en el Enrique Roca ante el Teruel en un partido sin goles. Un 0-0 que reflejó la incomodidad grana en el encuentro. «Jugamos con el tercero, contra un 5-4-1 y atrás dejando pocos espacios. Hay que normalizar que es difícil jugar contra 10 jugadores ahí metidos. Nos hubiera gustado estar mejor con el balón. La cosa positiva ha sido la portería a cero», valoró el técnico, Adrián Colunga, después del choque.

El entrenador grana explicó sobre el empate que «al final es un punto contra un equipo que es muy difícil de atacar y que ha tenido sus ocasiones. Sabíamos perfectamente a lo que venía. Al final te llevas un punto. Hay que estar contento. Era un partido muy complicado y hay muchas cosas que podemos mejorar. Los chavales han hecho un trabajo fantástico. Toca seguir».

Antonio David acabó el partido en defensa. «No teníamos centrales», subrayó Colunga. También tuvieron que jugar en el eje de la zaga Cristo y David Vicente. Alberto González fue la gran ausencia. «Probablemente lo perdamos una temporada. Puede ser una semana, dos o tres. Venía con molestias del partido ante el Antequera», avanzó el técnico, que también aclaró que Andrés fue sustituido por prevención.