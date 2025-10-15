Los socios del Real Murcia no pagarán en la Copa ante el Antequera

José Otón Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:01 Comenta Compartir

Felipe Moreno ha debido pensar que ni el rival salido del bombo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, ni tampoco el momento deportivo y de fútbol por el que atraviesa el Real Murcia son motivos suficientes para hacer pagar a sus abonados para presenciar esta eliminatoria a partido único que se jugará el jueves 30 de octubre, a las 21.00 horas, en el Enrique Roca. Un choque, que de ser superado por el equipo de Joseba Etxeberria, puede tener como premio recibir en la siguiente ronda a un rival de Primera.

Por lo tanto, los ya 18.000 socios granas del curso 2025-26 tendrán entrada gratis y además localidades adicionales a 5 euros. Los que no lo son podrán comprar localidades para el partido por 10 euros en el caso del público adulto, y 5 euros para los aficionados de menor edad.

El guiño de Los Garres

No obstante, no será el único choque de Copa del Rey que podrán presenciar los aficionados del Real Murcia en el Enrique Roca en la última semana del mes de octubre. Y es que un día antes, el día 29 a las 19.00 horas, el equipo de Los Garres, que milita en Preferente, jugará en la casa grana su histórico partido copero ante el Elche de Eder Sarabia, equipo que es actualmente una de las revelaciones de Primera División. Las entradas para este encuentro costarán 12 euros para el público en general y 5 para los menores de 14 años, mientras que los abonados granas tendrán un descuento especial y localidades disponibles a 9 euros. En principio el Enrique Roca solo abrirá la grada lateral.