La semana decisiva de Pedro León en el Real Murcia

Pedro León es consciente de que tiene una fecha límite: el 15 de julio. Ese día el Real Murcia comenzará la pretemporada con los ... primeros exámenes médicos. Y el 17 será el primer entrenamiento. El proyecto 2025-26 está a la vuelta de la esquina y queda por saber si el capitán formará parte de él. La respuesta será esta semana. Es un momento decisivo para que el '14' decida su futuro. Estos días comunicará al club si continúa en activo una campaña más o si, por el contrario, cuelga las botas de manera definitiva.

Desde el principio se sabía que este verano era especialmente sensible. El 30 de junio terminaba el contrato de tres años que había firmado en su retorno al Real Murcia en 2022. Se abrió un periodo de incertidumbre. Además, las dudas se amplificaron con el cambio en el banquillo grana. Era un momento delicado. La desvinculación del club con Fran Fernández también se complicó y la espera aumentó. Hasta que llegó el momento y Joseba Etxeberria se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador murcianista. La situación ya podía avanzar.

El muleño y Etxeberria hablaron el jueves en una conversación que el técnico calificó de positiva para las dos partes

Y es que Pedro León quería hablar con el nuevo técnico antes de tomar cualquier decisión. La conversación entre las dos partes fue inmediata. De hecho, Etxeberria fichó el pasado jueves y el viernes, en su presentación, avanzó que ya había podido charlar con el jugador. «Quería saber cuál era su idea. Soy consciente de que no es un jugador más, es una leyenda del Real Murcia. Lo único que puedo decir es que me gustó lo que escuché de él. Luego está el trabajo del club y el de Asier Goiria de cara a su posible renovación. La sensación que me transmitió fue muy buena. Veremos con el paso de estos días qué es lo que sucede», explicó al ser preguntado.

Cara a cara

Fue una conversación telefónica positiva para ambas partes. Y esos días que tenían que transcurrir aún han ido pasando hasta llegar a unas horas que ya son definitivas. Con el jugador de vuelta a Murcia, el último paso será la reunión que tenga Pedro León con el club para dar una respuesta después de todo este proceso de reflexión para ver si a sus 38 años puede alargar su carrera una temporada más a las órdenes de un Etxeberria con nuevas ideas y un mensaje de fútbol ofensivo para lograr ese regreso tan deseado al fútbol profesional.

El jugador, ya en Murcia tras un periodo de descanso, se reunirá con el club para comunicar su decisión final

Tendría así una nueva oportunidad para despedirse de los terrenos de juego con un broche de oro y quitarse el mal sabor de boca de la última campaña. La pasada temporada fue de más a menos para el futbolista muleño, que empezó jugando de titular y marcando varios goles. Sin embargo, su presencia se fue reduciendo y la dolorosa eliminación en el reciente 'playoff' a Segunda la vivió desde el banquillo. Además de la decepción colectiva, también se quedaba sin la opción de ofrecer una posible despedida sobre el césped.

En 2022 firmó por tres años en un acuerdo que incluía su vinculación a la entidad una vez que el futbolista decida retirarse

En el acuerdo de 2022, también se incluía que el jugador seguiría vinculado al club dentro de su estructura. De este modo, está garantizado que la unión entre Pedro León y el Real Murcia seguirá adelante de un modo u otro. Pero falta por saber de qué manera, en un momento tan importante para la carrera de un jugador como este, además. Han ido pasando las semanas desde aquella derrota ante el Nàstic. Esta ya es la definitiva. Después de una desconexión necesaria y de una charla pendiente, ahora Pedro León tiene la última palabra sobre su futuro.