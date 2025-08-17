La salida de Toral obliga a Asier Goiria a buscar un extremo izquierdo sub-23 en el mercado

Fernando Perals Domingo, 17 de agosto 2025, 07:32 Comenta Compartir

A la lista de deberes con la que cuenta el director deportivo del Real Murcia, Asier Goiria, en las dos últimas semanas del mercado de fichajes de verano se ha añadido una nueva tarea. La salida de Toral obliga al de Amorebieta a buscar un extremo izquierdo sub-23 que pueda reforzar el plantel de Etxeberria y ocupe el hueco que deja el futbolista de Pliego.

Con el canterano grana preparando el viaje a Sevilla para firmar su contrato con el filial del Real Betis, la posición de extremo izquierdo se queda coja en el equipo grana. Tan solo Álvaro Bustos aparece como opción para ubicar en esta parte del juego. El ex de la Ponferradina parte con todas las papeletas para ser el titular en el eje izquierdo del ataque, pero, además de la ayuda que puedan aportar en esta posición jugadores como Ekain, Moyita o Pedro Benito, parece evidente que el club debe reforzarse si no quiere verse limitado en la parte ofensiva.

Sarabia, la nueva ilusión

A la espera de que Goiria eche el anzuelo y pique un jugador con nivel suficiente para vestir la elástica grana, hay un futbolista que está destacando en la pretemporada del equipo murcianista y se ha convertido en la nueva ilusión de la afición pimentonera: Aitor Sarabia. A rey muerto, rey puesto, dice el refrán. Y tras la salida de un canterano como Toral parece haber brotado otro joven extremo descarado que quiere hacerse un hueco con los mayores.

Sarabia, extremo izquierdo de 18 años natural de Albudeite que ha llegado este verano procedente del juvenil B del Valencia, aterrizó para competir en el equipo juvenil A del Real Murcia, pero sus buenos minutos, a base de regates y velocidad, ante el Melilla y el Orihuela han disparado la ilusión.