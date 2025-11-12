Real Murcia-Cádiz, dos viejos rockeros que se ven las caras nueve años después

Los aficionados y jugadores del Real Murcia esperaban al equipo de Primera que había en el bombo del sorteo de la Copa del Rey ... reservado a los seis representantes de la zona sur de Primera Federación, pero finalmente no tuvo tanta suerte. De todas formas, el rival de los granas en una eliminatoria que se disputará a partido único en el Enrique Roca el 2, 3 o 4 de diciembre será un Segunda División con mucho pedigrí.

Se trata del Cádiz, un alma gemela del Real Murcia, una entidad que conoce de primera mano el purgatorio deportivo por el que pasa la institución grana actualmente, que busca regresar, como mínimo, al lugar que ocupa ahora su rival copero. De hecho, el Real Murcia-Cádiz que se disputará a principios de diciembre no es un partido cualquiera y tendrá un fuerte aroma añejo. Se medirán, a cara de perro, dos equipos que representan a clubes con trayectorias vitales muy parecidas pero que viven actualmente situaciones distintas. Mientras que los granas están en el tercer escalón del fútbol español desde 2014 y no consiguen escapar, los gaditanos consiguieron huir en 2016 eliminando al Ferrol, Racing de Santander y Hércules en un 'playoff' de alta tensión.

EL DATO 65 veces veces se han enfrentado el Murcia y el Cádiz en todas las categorías, desde Segunda B a Primera. En Primera se vieron las caras 8 veces, con 5 victorias granas, 2 del Cádiz y un empate. En Segunda se midieron en 46 ocasiones, con 21 victorias para los murcianos.

Se conocen tanto estas dos entidades que la primera vez que sus caminos se cruzaron fue antes de la Guerra Civil, el 17 de noviembre de 1935, cuando los granas, entonces en Segunda, visitaron Mirandilla, el antiguo campo del Cádiz. Sus vidas siguieron entrelazadas e incluso los granas, solo cinco años después, consiguieron su primer ascenso a Primera en territorio amarillo, con un duelo disputado el 5 de mayo de 1940 que gracias a los goles de Bravo y Guillermo llevó a lo más alto, por primera vez desde su fundación, al equipo entrenado por José Griera. De hecho, aquel duelo es recordado por los historiadores granas como el primer gran desplazamiento de aficionados murcianistas, pese a la precariedad de las comunicaciones de entonces.

Precisamente el club grana logró ascender por primera vez a Primera en Mirandilla, antiguo campo del Cádiz, en mayo de 1940

En los siguientes años y décadas llegaron más enfrentamientos en todas las categorías, hasta hacer un total de 65, aunque la mayor parte, 46, fueron en Segunda. Real Murcia y Cádiz llegaron a pelear hasta en promociones de permanencia en Segunda, en Primera, y también se midieron en la extinta Segunda B. Precisamente en la antigua tercera categoría española se vieron las caras por última vez un 28 de febrero de 2016. Los gaditanos ganaron en el Enrique Roca con goles de los exgranas David Sánchez y Abel Gómez.

LA ELIMINATORIA Fecha Se jugará a partido único en el Enrique Roca el 2, 3 o 4 de diciembre de 2025.

Equipos Participan 56 equipos, emplazados en 28 eliminatorias que darán paso a los dieciseisavos de final de esta competición en la que ya participarán el Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic de Bilbao.

Otros murcianos El Cartagena recibirá al Valencia y el Cieza, al Levante de Julián Calero.

Fue el año del hundimiento del Real Murcia de Aira, y también en el que Álvaro Cervera suplió a Claudio Barragán en el banquillo amarillo para llevar al próximo rival copero grana hasta Segunda. Después, y tras cuatro años en el segundo escalón, el Cádiz regresó a Primera, donde se mantuvo desde 2020 hasta 2024. Precisamente su objetivo ahora es regresar a la élite otra vez, mientras que el Real Murcia sueña cada año con poder tener lo que tiene el Cádiz.

Más victorias murcianas

El Real Murcia y el Cádiz parecen dos gotas de agua. El club amarillo se fundó en 1910, justo un año después del primer esbozo del club grana, aunque no fue hasta 1919 cuando nació el Real Murcia actual. Si los murcianos han estado 18 años en Primera, los gaditanos suman 16, mientras que en Segunda los granas han estado 11 cursos más (54). Igual que en la Segunda B, categoría que el Real Murcia sufrió 14 años por los 16 del cuadro andaluz. Incluso ambos, pese a la gran masa social que les apoya y su historia, han pisado varias veces Tercera.

Eso sí, a victorias gana el Real Murcia, ya que de los 65 partidos oficiales que han medido a ambos equipos en cualquier competición, los granas se llevaron 30, por los 20 de su rival. En Primera ambas entidades se han medido 8 veces, la primera el 11 de septiembre de 1983 en el Carranza, campo donde ganaron los granas al equipo del Mágico González gracias a dos goles de Moyano y uno de Figueroa. La última vez que se vieron en lo más alto del fútbol español fue en 1989, esta vez en La Condomina, y la victoria fue para los amarillos gracias a un gol de José.

Treinta y seis años después, la vida es diferente para ambos equipos. El Cádiz pelea por regresar a Segunda con Gaizka Garitano en el banquillo y una plantilla con algunos nombres ilustres como Suso o Brian Ocampo. Está sexto, pese a que ha empatado sus tres últimos partidos. Ya eliminó al UCAM en la primera ronda de la Copa pero deberá volver a Murcia, para medirse a un equipo que debe centrarse en la liga pero que no renuncia a pegarse alguna fiesta copera más.

El Efesé-Valencia de Copa podría retrasar el derbi hasta el lunes 8

El Valencia, equipo de Primera División, volverá al Cartagonova para disputar la segunda ronda de la Copa ante el equipo que dirige Javi Rey. Será la tercera visita del cuadro valenciano a la ciudad portuaria en los últimos cinco años para jugar esta competición.

Además, este enfrentamiento podría afectar al Cartagena-Real Murcia previsto para el finde semana del 6 y 7 de diciembre. El motivo: que el Cartagena-Valencia de Copa se celebrará el jueves 4 de diciembre dado que los de Corberán juegan un partido de liga el lunes 1 en Madrid frente al Rayo Vallecano. Esto podría arrastrar el primer derbi regional del curso hasta la tarde del lunes 8 de diciembre, que es festivo, tal y como avanzó LA VERDAD.

Al mismo tiempo, todo indica que el conjunto grana recibirá al Cádiz el miércoles 3 de diciembre en el Enrique Roca ya que el cuadro gaditano jugará el domingo 30 de noviembre ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel, lo que permitirá descansar a los granas un día más que su rival en el derbi.