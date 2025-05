El Real Murcia, con un ojo en el Ibiza y otro en el Nástic

Desde el pasado domingo, a las dos de la tarde, todos los aficionados del Real Murcia comenzaron a mirar de forma más analítica todo ... lo que sucede en el grupo 1. El motivo: la victoria del Ceuta en Fuenlabrada que provocó que el equipo grana dejara de tener opciones matemáticas de acabar la liga en primera posición y ascender de forma directa a Segunda División.

Desde ese momento, la misión del cuadro de Fran Fernández es agarrar y mantener la segunda plaza en las dos jornadas que restan para el final, lo que conlleva mantener alejado al Ibiza de Paco Jémez, que ha resucitado y está pisando los talones al equipo grana. De hecho, el cuadro balear, tras protagonizar una racha de siete victorias consecutivas, cayó a un bache en el que solo logró dos puntos de quince posibles. Jémez incluso amenazó con su marcha, pero el anuncio fue positivo ya que hizo reaccionar a su equipo, que desde entonces no ha perdido y ha sumado 10 puntos de 12. Está a solo un punto del Real Murcia.

LOS 5 PRIMEROS DE LA TABLA EN EL GRUPO 1 1 Cultural Leonesa: Tras mandar toda la campaña en solitario, se durmió en el tramo final y se juega el ascenso ante el Andorra y la Ponferradina a 180 minutos.

2 Ponferradina: El equipo bierzano ha sumado 9 puntos de los últimos 15 y la próxima semana recibe al líder. El equipo de Reyes es fiable lejos de casa y en El Toralín, estadio donde el Real Murcia obtuvo su último ascenso a Primera División en 2007.

3 Andorra: Propiedad de Piqué, es el equipo más en forma del grupo 1. Con Beto Company en el banquillo el equipo del Principado solo ha perdido dos partidos de los últimos quince y todavía tiene opciones de acabar primero.

4 Real Sociedad B: El equipo de Sergio Francisco, que hace dos años dejó sin 'playoff' al Murcia de Simón, no puede ser primero, pero sí podría acabar segundo, tercero, cuarto o quinto.

5 Nástic de Tarragona: Si el Real Murcia no falla y acaba segundo, tiene todas las papeletas de medirse a los catalanes en el primer duelo de 'playoff', equipo que once meses se quedó a solo un paso de ascender a Segunda.

El Ibiza, al igual que el equipo murciano, quiere la segunda plaza que permite jugar la vuelta de las dos eliminatorias de 'playoff' como local y además pasar de ronda o ascender en caso de empate final en dichos enfrentamientos. La próxima semana puede ser clave en esta guerra ya que el Murcia visita a un Sanluqueño que se juega la permanencia (19.00 horas), mientras que el Ibiza se mide al Atlético B, todavía con opciones de 'playoff'.

Un histórico en el horizonte

Lo peor es que actualmente la quinta posición de la tabla del grupo 1 está ocupada por el Nástic de Tarragona, un histórico del fútbol español que ha militado 4 campañas en Primera y 22 en Segunda, y que además sabe lo que es pelear por ascender a la segunda categoría desde Primera Federación. De hecho, ha jugado dos 'playoff' recientemente, el de la temporada 2021-22 en la que acabó la liga regular como quinto del grupo 2, y el del pasado ejercicio en el que tras acabar segundo se quedó sin billete para el fútbol profesional en una polémica eliminatoria frente al Málaga que acabó en los tribunales.

Todo apunta a que el Nástic acabará quinto tras una mala racha que le ha hecho perder posiciones en la tabla. Suma 55 puntos, tres menos que la Real Sociedad B, su antecesor, después de hacer 7 de 15 en los últimos cinco partidos. El empate del Lugo el pasado fin de semana gracias a un gol en el 92 después de que el Nástic fuera ganando por 2-0, le costó el puesto al técnico Daniel Vidal, que ha sido relevado por Luis César Sampedro, un pontevedrés de 59 años que no entrena desde la campaña 2020-21, pero que cuenta en su historial con dos ascensos a Segunda con el Racing de Ferrol y Albacete, y también con dos a Primera con el Valladolid y el propio Nástic de Tarragona, al que va a dirigir por tercera vez.

El cuadro del Nou Estadi es quinto a tres puntos del cuarto y tiene a Luis César Sampedro en el banquillo para el tramo final

Su misión en el Nou Estadi será frenar la caída del equipo catalán en los dos últimos partidos ligueros ante la Segoviana y el Arenteiro, evitar que perseguidores como el Zamora (52), Bilbao Athletic (51), Celta B (50) o Talavera (50) le puedan quitar la plaza y preparar a su nuevo equipo para una fase de ascenso que, si nada cambia, le medirá al Real Murcia en la primera ronda.

El Real Murcia, no obstante, no puede perder de vista al resto de equipos, sobre todo si cambia el quinto clasificado del grupo 1 o si el propio equipo grana no es capaz de mantener la segunda plaza. Si lo hiciera en detrimento del Ibiza, entre los posibles futuros rivales para el equipo de Fran Fernández aparecerían la Real Sociedad B, el Andorra o la Ponferradina, en función de lo que suceda en los últimos 180 minutos de liga.

Tres aspirantes al liderato

La Cultural Leonesa, que parecía tener el billete para Segunda en el bolsillo desde hace meses, se ha dormido en el tramo final del campeonato y todavía necesitará un acelerón más si no quiere perder su puesto de ascenso directo. Suma 64 puntos y aventaja en cinco a la Ponferradina y el Andorra, ambos con 59. Los leoneses solo han sumado 6 puntos de los últimos 15, pero lo peor es que sus dos próximos rivales serán, precisamente, sus dos inmediatos perseguidores.

Si el conjunto grana acaba tercero, la Ponferradina, Andorra y la Real B son otros posibles rivales en la fase de ascenso

De hecho, en la jornada 25 los de Raúl Llona aventajaban en 8 puntos al segundo y parecían embalados hacia el fútbol profesional, pero después llegaron cuatro empates consecutivos y solo tres victorias en las siguientes siete jornadas. La Ponferradina, segundo, ha sumado nueve puntos en los últimos cinco partidos y es el máximo candidato a quitarle el primer puesto, sobre todo si le gana el próximo fin de semana en El Toralín, aunque dependería de que en la última jornada el Andorra ganara también al actual líder en el Reino de León. Una opción que no es descartable teniendo en cuenta el buen estado de forma del equipo del Principado.

Los de Piqué, a todo gas

Tras un errático inicio de liga del equipo de Ferran Costa, el Andorra ha enderezado el rumbo a las órdenes de Beto Company, un técnico valenciano desconocido hasta ahora. Su equipo ha sumado cuatro victorias en los últimos cinco partidos, aunque su buena racha viene de largo. De hecho, de los últimos quince partidos solo ha perdido dos y ha ganado nueve, lo que le convierte en el equipo más en forma del grupo 1, y quizás también en el rival más temible para el inminente 'playoff'. Si el equipo grana se descuida y cae al tercer o cuarto puesto, además de con el Andorra, que es propiedad de Gerard Piqué, podría cruzarse con la Real Sociedad B de Sergio Francisco, que la próxima campaña dirigirá al primer equipo realista. Un filial que hace dos campañas ya apeó al equipo grana dirigido por Mario Simón de las eliminatorias de ascenso.

De 10 a 30 euros, los precios para el adiós de la liga regular

Después de que la directiva del Real Murcia señalara la visita del Antequera al Enrique Roca como medio día del club, seguirá apostando para la visita del Algeciras por una tarifa de precios en la que las entradas valen en función de la ubicación elegida y del amplio abanico de precios. Mientras que los abonados no pagarán para este partido, el resto de interesados podrán adquirir asientos a 15 euros en los fondos, de 10 a 25 en la grada lateral y de 18 a 30 en Preferente. Los seguidores en edad infantil, sea cual sea su ubicación, abonarán 7 euros.

Cabe recordar que en el último encuentro de liga regular el equipo grana podría estar jugándose la segunda plaza que otorga privilegios a la hora de encarar el 'playoff' de ascenso.